dm Italia, la catena specializzata nel drugstore, ha chiuso l'anno fiscale 2023-2024 con un balzo del fatturato a quasi 200 milioni di euro (+41%)

Per dm Italia l'anno fiscale 2023-2024 (ottobre 2023–settembre 2024) si è concluso in netta crescita, con un fatturato totale di 199,4 milioni di euro, +41% rispetto all’esercizio precedente. Il canale (e format) drugstore, parte di gruppo dm presente in 14 Paesi in Europa, conta in Italia 87 punti di vendita, 7 dei quali inaugurati nell’esercizio appena concluso. L’insegna tedesca annovera in Italia un team di 881 collaboratrici e collaboratori, 156 in più rispetto allo scorso anno: l’84% sono donne.

Importanti novità anche nella direzione aziendale: dal 1° luglio 2024 Benjamin Schneider, già responsabile del reparto marketing&acquisti, ricopre il ruolo di ceo di dm Italia, affiancando Hubert Krabichler, ceo attualmente in carica. Alice Germiniani, che vanta una solida esperienza nei reparti vendite e supply chain a livello internazionale, è stata nominata direttrice logistica.

dm Italia continua il suo percorso di crescita, iniziato con la prima apertura nel 2018, a Milano (CityLife Shopping District), non solo aumentando numero clienti, punti di vendita e fatturato, ma anche investendo in efficienza e attenzione all’esperienza d’acquisto. “Siamo abituati a vedere il mondo diviso tra bianco o nero, giusto o sbagliato, conveniente o di qualità -commenta Hubert Krabichler- ma un prodotto può essere conveniente e allo stesso tempo sostenibile e di qualità. dm si pone infatti l’obiettivo sfidante di unire gli opposti, intrecciando il principio del discount alla qualità del negozio specializzato. Vogliamo offrire prezzi sempre più convenienti e allo stesso tempo mantenere e migliorare l’estetica dei negozi, per garantire un’atmosfera accogliente e la miglior customer experience”.

Prezzi fissi e ribassati su oltre 2.000 prodotti

Per contrastare il carovita e dimostrare una vicinanza concreta ai suoi clienti, dm ha recentemente proposto il terzo rilancio della campagna dei ribassi fissi: questo progetto, avviato per la prima volta nel settembre 2023, mira a contenere i prezzi soprattutto dei prodotti di prima necessità. Dai pannolini per bambini ai cosmetici naturali, dai prodotti di detergenza a quelli per la cura del corpo: da settembre 2024 i prezzi di circa 2.000 prodotti sono stati ridotti.

Per poter abbassare il costo dei prodotti fino al 50% rispetto al prezzo di partenza l’azienda ha investito oltre 1,6 milioni di euro, impegnandosi così a garantire a tutti i consumatori prezzi ancora più convenienti per un minimo di 4 mesi dalla data del ribasso.

Sempre in quest’ottica, a fronte dell’aumento Iva dal 5% al 10% sui prodotti per l’igiene femminile e l’infanzia (come assorbenti, pannolini e latte in povere) da gennaio 2024 (legge n.213 del 30/12/2023), dm si sta impegnando a mantenere invariato il prezzo dei prodotti a marchio proprio, facendosi quindi carico della differenza. Va inoltre evidenziato che il prezzo di alcune di queste referenze non solo è rimasto inalterato rispetto al periodo precedente all’incremento dell’Iva, ma ha anche subito una riduzione grazie alla campagna dei ribassi fissi.

Le novità sui punti di vendita

Dopo il rinnovo del layout interno dei punti di vendita, con la creazione di un concept planimetrico caratterizzato da un ambiente suddiviso in “quartieri” per ciascuna categoria di prodotto, dm ha rinnovato anche il layout esterno. Nei negozi di più recente apertura, tutta la facciata esterna è caratterizzata da colori vivaci e immersivi, che rendono marchio e punti di vendita immediatamente riconoscibili.

Un’altra importante novità è l’inaugurazione del primo punto di vendita dm in Italia all’interno di una stazione ferroviaria, a Milano Centrale. “È ormai chiaro che un punto di vendita in una stazione rappresenti una vetrina importante per l’insegna -commenta Benjamin Schneider, ceo e direttore marketing e acquisti dm Italia-. La posizione strategica, infatti, permette di intercettare i viaggiatori durante l’attesa prima della partenza. È per questo motivo che abbiamo fortemente voluto intraprendere questo nuovo percorso di espansione di questo format in cui tanto crediamo”.

Omnichannel

Nel 2024 dm ha lanciato il programma fedeltà all’interno dell'app la mia dm. Questa carta fedeltà in formato digitale premia la fidelizzazione all’insegna, ed è utilizzabile online e nei punti di vendita dm: i clienti iscritti possono ottenere ogni mese sconti vantaggiosi, buoni digitali e promozioni esclusive. Più è alta la soglia di spesa accumulata, più vantaggioso sarà il coupon corrispondente.

L’app la mia dm e lo shop online con gli oltre 580.000 account creati e un fatturato lanciato a +170% rispetto all’anno fiscale precedente, si confermano punto di incontro e luogo di fedeltà al marchio. A due anni dal lancio, la mia dm continua nella sua crescita: oltre 920.000 i download totali, di cui più di 660.000 solo in quest’anno fiscale.

dm e l'intelligenza artificiale

A livello internazionale, l’obiettivo di dm è sempre quello di posizionarsi come leader nell’innovazione nel panorama commerciale. Per questo motivo, ha implementato uno strumento di intelligenza artificiale che consente ai collaboratori di ogni paese del gruppo di rendere più semplice ed efficace il proprio lavoro. Lo strumento (dmGPT) può essere utilizzato per vari scopi, come tradurre documenti da una lingua a un'altra, cercare informazioni, porre domande su argomenti specifici in diverse aree tematiche, trovare ispirazione, avere una visione d'insieme di un nuovo argomento oppure semplicemente come supporto per scrivere testi, fare riassunti o presentazioni. Sempre con la volontà di supportare e agevolare i collaboratori nelle loro attività quotidiane, oltre che di promuovere la sinergia tra i vari paesi del gruppo, è stato portato avanti nell’anno fiscale appena concluso il progetto Shift (abbreviazione di “SAP Harmonised Future”) che ha armonizzato e standardizzato tutti i processi aziendali gestiti con SAP nei diversi reparti (marketing, acquisti, finanza & controlling, logistica e IT) e paesi.

dm Italia per l’ambiente

Dal back office alla Natura. dm propone un assortimento di prodotti green, che spazia dalla cosmetica naturale certificata ai prodotti solidi come shampoo e deodoranti, alle referenze di cura corpo prive di microplastiche fino all’alimentazione biologica. Nell’ottica di rendere l’assortimento sempre più sostenibile, nell’anno fiscale appena concluso è stato rilanciato il marchio dm No Planet B, i cui prodotti, biodegradabili e con oltre il 90% di ingredienti di origine naturale, vengono ottenuti dal recupero di materiali di scarto come noccioli di albicocca, foglie d'olivo, bucce di pompelmo e polvere di caffè. Tra le iniziative future è inoltre prevista la sostituzione graduale dei packaging con nuove confezioni realizzate fino al 100% in materiali riciclati.

dm continua il suo impegno anche dal punto di vista del risparmio energetico, con la collaborazione di un energy manager, e affidandosi a partner come Repower tanto per la fornitura di energia green (la maggior parte dei punti di vendita e la sede centrale sono alimentati con energia proveniente da fonti rinnovabili certificate TÜV) quanto per la diagnosi energetica, ormai obbligatoria per le grandi aziende, oltre che per altri servizi come l’indagine termografica e l’analisi dei consumi "non produttivi".

Inoltre, in dieci punti vendita sono già attivi impianti fotovoltaici e l'obiettivo è quello di aumentare le installazioni nel prossimo futuro.

dm Italia per il sociale

Anche nell’anno fiscale appena concluso, dm ha portato avanti la campagna dedicata al benessere femminile lanciata nel maggio 2023. L’obiettivo è sensibilizzare sui temi del benessere fisico, mentale ed emotivo delle donne, con particolare attenzione al ciclo mestruale e ai tabù sociali ad esso legati. In questo contesto, dm ha donato una fornitura annuale di prodotti per la cura della persona a Fata Onlus e FarexBene, associazioni che sostengono le donne in difficoltà.

Un altro progetto legato al mondo femminile e inaugurato proprio in concomitanza della Giornata internazionale della Donna è il Il Petalo Bianco. Questo sportello di ascolto, nato grazie alla cooperazione tra Catrice, FarexBene e dm, rappresenta un sostegno a livello nazionale di accoglienza e consulenza psicologica, dedicato tutte le donne e ragazze vittime di discriminazioni, abusi e violenze. Chiunque abbia necessità di aiuto, può andare nel punto di vendita dm in via Vittor Pisani 10 a Milano, oppure richiedere un colloquio online. Sempre a supporto delle persone più fragili, lo scorso novembre dm ha lanciato per la prima volta in Italia il Giving Friday, un’alternativa al Black Friday grazie a cui ogni acquisto si trasforma in una buona azione. Durante questa giornata, infatti, il 5% del fatturato raggiunto tra punti di vendita e online shop è stato devoluto alla Cooperativa sociale L’Albero. La somma raccolta (22.902 euro), è stata investita nell’acquisto di un minibus per le attività della Cooperativa.