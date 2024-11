#Esg. Il premio attribuito a Douglas Group, riconosce all'azienda la capacità di creare un ambiente di lavoro che dia potere e ispirazione alle donne

Forbes ha redatto una classifica, in collaborazione con la società di ricerche di mercato Statista, sui migliori datori di lavoro al mondo per le donne nel 2024. Douglas Group è stato nominato Top Company for Women classificandosi al primo posto tra le aziende globali di retail e wholsales, al terzo posto nell'elenco globale dei settori e al primo posto tra tutte le aziende in Germania. Il premio riconosce l'impegno continuo del Gruppo nel creare un ambiente di lavoro che dia potere e ispirazione alle donne.

La classifica è basata sulle esperienze individuali degli intervistati e sulla loro immagine esterna delle aziende. Il sondaggio è stato condotto tra 100.000 donne impiegate in

multinazionali in 37 paesi. Alle intervistate, reclutate tramite un panel, è stato chiesto di valutare le aziende in base alle loro esamine generali delle condizioni di lavoro e a questioni specifiche di genere, tra cui aspetti quali parità retributiva di genere, opportunità di promozione, risposte del management alle preoccupazioni sulla discriminazione femminile e la percezione dei concorrenti del settore.

Le risposte sono state aggregate per creare

un punteggio dell’employer brand

un punteggio dell'opinione pubblica

un punteggio della leadership.

Le prime 400 aziende internazionali hanno ricevuto un certificato come migliore azienda al mondo per le donne 2024.

Le dichiarazioni

"Supportare l'imprenditoria femminile è fondamentale per l'identità del Douglas Group -ha affermato Mareike Mende-Ratnam, chief human resources officer del gruppo-. Siamo assolutamente impegnati a continuare su questa strada e a potenziare ulteriormente le nostre azioni per ispirare e supportare le donne in modo che possano evolversi in base alla loro visione individuale".

“Questo riconoscimento mi inorgoglisce come capo e come uomo e sono sicuro inorgoglisca tutte le persone che lavorano in azienda“ ha dichiarato Fabio Pampani, executive vice president Douglas Southern Europe.