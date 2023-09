Eat Pink si lancia nei frozen

Piatti di carne rosa da filiera 100% italiana surgelati e solo da riattivare. Praticità e gusto per il consumatore a disposizione in gdo

È di questi giorni l’ingresso in gdo di tre nuove referenze a marchio Eat Pink: si tratta sempre di proposte di carne rosa magra 100% italiana (da suini nati, allevati e macellati in Italia), ma c’è una novità. Sono infatti collocate tra i frozen. Le costine sale e pepe da 300 g, quelle paprica e rosmarino da 300 g e il pulled pork da 250 g sono cotti sottovuoto a bassa temperatura e surgelati: possono essere riattivati subito, senza lo scongelamento. Risultano pratici e veloci nella preparazione, senza che il consumatore debba rinunciare a gusto e salubrità.

Come sempre accade per i prodotti Eat Pink, anche i frozen sono pensati per un consumatore che ha sempre meno tempo da dedicare ai fornelli, ma al tempo stesso ha voglia di preparare qualcosa, che non per forza deve ordinare attraverso una piattaforma di food delivery. Un consumatore che magari decide all’ultimo momento cosa vuole mangiare, quindi un prodotto - che sia di qualità - che ha sempre a disposizione nel freezer di casa.

L’inflazione spariglia le carte

Dietro al nuovo inserimento vi sono scelte strategiche precise che guardano alle abitudini degli italiani: “Nell’ultimo periodo storico -spiega Riccardo Artino Innaria, responsabile vendite Eat Pink- studiando il banco del surgelato dei principali retailer, abbiamo notato molta vivacità in termini di assortimento. Questo probabilmente è dovuto all’inflazione, che in alcune categorie ha portato a una contrazione dei volumi; contestualmente è emersa l’esigenza di colmare tali volumi con prodotti che fossero più in linea con i bisogni dei consumatori. Per questo motivo abbiamo pensato alla linea dei cotti, facili da riattivare a casa in pochi minuti, con un giusto posizionamento al pubblico”.

Le aspettative nei confronti del feedback a scaffale sono ottimistiche: “Da uno studio interno abbiamo avuto riscontri positivi, in termini di facilità di utilizzo, qualità organolettiche e claim del prodotto; questi elementi di valore si affiancano a un giusto prezzo al pubblico. Ci aspettiamo a questo punto lo stesso riscontro direttamente sui punti di vendita”.

Per sostenere le tre novità frozen, Eat Pink utilizzerà i suoi canali di comunicazione (sito e Social, Instagram, Facebook, TikTok, Linkedin), e le riviste di settore, in modo da intercettare il target in tutti i touch point. In previsione per l’inverno sono anche attività di trade marketing.

Il giusto prodotto per il giusto momento

Nei momenti di crisi, in questo caso in termini inflattivi: “Nascono -completa Riccardo Artino Innaria- come narra la storia, le migliori idee e le aziende più lungimiranti lavorano per essere più efficienti e produttive e più attente nel soddisfare i bisogni dei clienti. Da questa lezione abbiamo cercato di sviluppare una linea che abbia il giusto posizionamento di prezzo, tema fondamentale in questo momento storico, senza compromettere le qualità del prodotto. Per questo motivo abbiamo cercato di mantenere uno dei claim principali, in questo caso la filiera 100% Italiana”.