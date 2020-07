Eataly inaugura la stagione del gin

Storia, tradizioni e caratteristiche del gin vengono raccontati da Eataly attraverso un assortimento di 40 etichette dall’Italia e dal mondo, dai gin più classici ai più profumati ed agrumati fino a quelli in cui risaltano le erbe della macchia mediterranea o la flora alpina. Tra le tante etichette anche un interessante debutto: il Gin Mare Capri, la new entry della maison spagnola Vantaguard già proprietaria di Gin Mare, distribuito in Italia da Compagnia dei Caraibi: un’edizione limitata dedicata all’isola italiana e proposta in esclusiva in tutti gli Eataly in Italia.

L’offerta viene valorizzata nell’ambito dell’iniziativa Estate da bere, grazie alla quale Eataly crea un connubio tra drink e food unendo le opportunità di spesa con la ristorazione e la didattica proponendo un palinsesto di eventi e cene.

Estate da bere, eventi in programma

I primi incontri sono previsti a Eataly Milano Smeraldo con gli eventi Una sera a Capri (23 e 30 luglio), a Eataly Torino Lingotto con le cene firmate da grandi chef come Federico Zanasi, il ristorante Oinos e Marco Visciola (27 luglio, 2 agosto, 1° settembre) e abbinamenti cocktail pensati per l’occasione; da Eataly Trieste con le degustazioni nel fresco della cantina (24 luglio e 14 agosto) a Eataly Genova con gli aperitivi in terrazzo (15 e 26 agosto e 9 settembre), fino a Eataly Bologna con una speciale serata cocktail (31 luglio).

Da agosto sarà attivo il servizio Mare Nostrum by Gin Mare: un battello solcherà il mare nei dintorni dell’isola di Capri distribuendo ai natanti materiale informativo con un decalogo di comportamento ecosostenibile corretto in mare, ritornando a sera per raccogliere dalle barche la plastica, che verrà poi consegnata alla società di raccolta rifiuti a Capri per differenziarla e riciclarla.