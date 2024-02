Égalité, nuova boulangerie a Milano

L’insegna di panetteria e pasticceria francese apre il suo terzo locale nel capoluogo lombardo confermando i piani di sviluppo

Continua il progetto di espansione di Égalité con l’inaugurazione della terza boulangerie a Milano in corso Sempione. L’apertura di questo nuovo locale rappresenta, infatti, un passo ulteriore nel piano di sviluppo della catena, che prevede l’apertura di nuovi punti di vendita nei prossimi anni. Situato in un palazzo risalente ai primi del ‘900, il locale si estende su una superficie di 250 mq, con 70 posti a sedere, ed è concepito per accogliere gli amanti dei sapori francesi.

La boulangerie si articola in due ambienti distinti: uno dedicato al servizio da asporto di pane e viennoiserie, con un banco apposito, e l’altro riservato alla caffetteria, dove i clienti possono concedersi una pausa gustando prelibatezze francesi in un’atmosfera informale e accogliente. Caratteristica distintiva del locale è la presenza di un ampio laboratorio a vista, che consente ai clienti di seguire tutte le fasi della preparazione dei dolci. Inoltre, con la stazione estiva, lo spazio si arricchirà con un dehor sulla zona pedonale di corso Sempione.

Il nuovo punto di vendita mantiene lo stesso spirito dei precedenti -via Melzo e piazza San Simpliciano https://www.gdoweek.it/egalite-raddoppia-a-milano-con-una-nuova-boulangerie/- offrendo una ampia selezione di prodotti freschi della tradizione boulangère dolce e salata. Inoltre, conserva l’approccio eclettico e giocoso che contraddistingue il brand-insegna, con riferimenti alla cultura popolare francese, come la rivoluzione, le corti e i loro protagonisti, dai re agli imperatori, dai rivoluzionari ai contadini, tutti rappresentati -sia nella comunicazione instore sia nell’arredo-con una baguette o un croissant in mano.