Eridania Italia: Alessio Bruschetta neo direttore generale

Cambio ai vertici per l'azienda Eridania che avrà un nuovo direttore generale a partire dal primo gennaio 2021. Il cda ha nominato Alessio Bruschetta, veneto 45 anni, entrato in Eridania Italia nel 2014, dopo una lunga esperienza in Procter and Gamble sia in Italia che all’estero nelle divisioni commerciali e marketing.

“Sono orgoglioso di poter lavorare per continuare a rafforzare una delle aziende più amate in Italia come Eridania, con oltre 120 anni di storia -sottolinea Bruschetta-. Le sfide che abbiamo davanti sono stimolanti ma so di poter contare su un team incredibile fatto di persone eccezionali”.

Il percorso del neo Dg all'interno del gruppo lo ha visto impegnato in più ruoli: entrato in Eridania come direttore vendite e trade marketing, è stato promosso a direttore commerciale e marketing per ricoprire successivamente il ruolo di business director, assumendo dal 2019 anche le responsabilità supply ed operation del sito di produzione di Russi.