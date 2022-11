Eridania Torta Subito! apre a un nuovo segmento di mercato

Torta Subito è il dessert ready to eat, disponibile in tre gusti diversi, che segna la diversificazione del business Eridania

Eridania apre le porte a un nuovo segmento di mercato con il lancio della brand extension Torta Subito!. Con la novità di prodotto, all’insegna dell’innovazione, l’azienda diversifica il proprio business che dal 1899 è icona di dolcezza. Si tratta di una gamma di preparati per dolci ready to eat ad alto contenuto di servizio composta da tre referenze: Cioccolato con gocce di cioccolato fondente, Carota con gemme all’arancia e Cocco e Banana con gocce di cioccolato bianco. Si tratta di torte monoporzione al cucchiaio in pratici vasetti da cuocere direttamente in microonde con l’aggiunta di acqua per due minuti. Tra gli ingredienti degni di nota, farina di riso italiana senza glutine, senza conservanti e senza coloranti artificiali.

Eridania Torta Subito intercetta i nuovi consumatori

Eridania Torta Subito! risponde alle più recenti esigenze di mercato che vede un consumatore sempre più incline all’acquisto di prodotti pronti, in linea con una vita sempre più frenetica, ma che cerca sempre referenze di qualità e di gusto. “Credo fortemente nell’importanza di un approccio di business diversificato -spiega Alessio Bruschetta, Amministratore delegato di Eridania Italia-. L’ingresso in altre categorie merceologiche consentirà a Eridania di lavorare per ottenere nuovi posizionamenti, accrescere le occasioni di visibilità e rafforzare ulteriormente la marca”.

Eridania innova in maniera sostenibile

Con Torta Subito! l’innovazione non è solo nel prodotto e nel concept, ma anche nel pack. I vasetti monoporzione, infatti, sono realizzati in carta certificata Fsc. “Grazie all’esperienza della nostra azienda siamo riusciti a sviluppare ricette innovative -commenta Alice Roncagli, brand manager di Eridania Italia- con l’ambizioso obiettivo sia di dare un nuovo impulso all’intera categoria merceologica dei preparati per dolci da scaffale, sia di intercettare le esigenze dei target sempre più iperconnessi e smart e che ricercano le medesime aspettative di comodità e velocità anche in cucina”.