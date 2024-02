Esselunga, 2 mila assunzioni con l’internalizzazione delle consegne

La catena della gdo ha raggiunto un accordo con le rappresentanze sindacali, che garantirà ai lavoratori i trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva

Esselunga assume circa 2 mila persone. È il risultato della decisione di internalizzare le consegne a casa relative agli acquisti online. La catena della gdo ha raggiunto un accordo con le rappresentanze sindacali, che garantirà ai lavoratori i trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva, in questo caso dal ccnl della distribuzione moderna organizzata, oltre che dalla contrattazione integrativa aziendale.

Nuovo filone di business

Il processo, già in atto, coinvolge il personale fin qui nell’organico di nove diverse società appaltatrici impegnate nelle attività di eCommerce. Non è previsto il periodo di prova, mentre l’unica condizione è che i lavoratori siano occupati stabilmente da almeno quattro mesi e manifestino la propria disponibilità all’internalizzazione entro il 18 febbraio. Il periodo di lavoro maturato presso le società appaltatrici sarà riconosciuto come anzianità.

Questo annuncio è una conseguenza del protocollo siglato sul finire dello scorso anno con i sindacati confederali per internalizzare le attività dei servizi appaltati all’esterno, relativamente agli ambiti della produzione alimentare, del commercio elettronico, della logistica, della pulizia-multiservizi e della vigilanza. Secondo quanto dichiarato dall'azienda, nei processi di internalizzazione sarà posta particolare attenzione alla gestione del personale anche tramite l'utilizzo di mediatori culturali, in modo da favorire l'integrazione nella realtà aziendale di tutti i lavoratori coinvolti.