Esselunga amplia la rete: secondo superstore a Montecatini Terme

L’insegna consolida la rete con una struttura realizzata a Montecatini Terme, sviluppata su un’area di 2.500 mq, situata in via Gentile e dotata di un parcheggio, in buona parte coperto, di 620 posti auto. Si tratta del secondo store in città dove Esselunga è presente in via Provinciale Lucchese dal 1971. I negozi a Pistoia e provincia sono 4 (Pistoia, Montecatini e Pescia), quelli in Toscana sono oggi 29. La rete italiana, invece, è formata da 160 strutture.

Il locale, conforme ai requisiti previsti per la certificazione in classe energetica A, è stato progettato dall’architetto Roberto Agnelli e dallo Studio di Architettura Fabio Nonis.

In questo negozio sono presenti tutti i reparti che contraddistinguono il format: frutta e verdura sfusa e confezionata con un’offerta di oltre 500 prodotti; pescheria che offre pesce fresco già pulito; macelleria e gastronomia con banco assistito, un assortimento di vini con 450 etichette e una selezione di oli extra vergine. Completano l’offerta la panetteria con 20 varietà di pane fresco sfornato per l’intera giornata, oltre a pizze e focacce, e il marchio Elisenda, la linea di alta pasticceria ideata da Esselunga in collaborazione con la famiglia Cerea del ristorante stellato Da Vittorio. È inoltre presente la parafarmacia. Alle casse sono attive le self-scanning e self-payment con utilizzo di lettore.

I servizi

Il superstore ha il servizio Clicca e vai per il ritiro gratuito, direttamente in macchina, della spesa ordinata via web senza costi aggiuntivi né limiti di spesa; è presente e, tra i servizi, anche un punto di riciclo dedicato alle bottiglie in plastica pet. Lo store è aperto dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 21, la domenica dalle 9 alle 20.