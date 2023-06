Esselunga: la playlist della spesa su Spotify

Otto playlist da ascoltare mentre si fa la spesa. Esselunga propone EsseSound, un progetto lanciato su Spotify per personalizzare il momento degli acquisti

EsseSound è un progetto che Esselunga ha attivato su Spotify proponendo otto playlist dedicate alla spesa. In questo ambito l'insegna aveva già sperimentato soluzioni al passo con i tempi come nel caso podcast dedicato al cibo di domani, raccontato in questo articolo. Il gruppo implementa quindi la sua presenza digitale potenziando l'identità dell'insegna e i servizi alla clientela. Il progetto, realizzato in collaborazione con le agenzie Dentsu Creative e Flu, Part of Uniting Group, si inserisce all’interno del percorso di espansione dei canali digitali dell’azienda, nell’ottica di aumentare la rilevanza del brand in chiave pop e in ambiti strategici quali il mondo dell’audio e della musica.

L'idea è di intercettare le rinnovate abitudini degli italiani sempre più propensi a utilizzare assistenti vocali, podcast, musica in streaming, sia durante una passeggiata al parco sia tra le corsie del supermercato. Di conseguenza, Esselunga dedica una colonna sonora proprio per il momento degli acquisti, per personalizzarli e fornire un servizio distintivo. La prima è inaugurata da Lorella Cuccarini che interpreta con ironia il lancio del profilo Spotify di Esselunga. L'idea è di dare a ogni percorso di spesa un proprio sound dando ai clienti l'opportunità di scegliere in base alle proprie preferenze musicali e legate al momento in cui si entra al supermercato.