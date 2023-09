Esselunga rinnova il sito eCommerce

Il sito eCommerce di Esselunga si presenta con nuove funzioni, immagine rinnovata e più funzionale per una spesa più facile e veloce

Nuova immagine e rinnovate funzioni per il sito eCommerce di Esselunga che mira a offrire un'esperienza omnicanale più completa. Da anni, l'insegna lavora costantemente per potenziare questo canale, assecondando la richiesta crescente da parte dei consumatori. Le aree interessate dalle ultime modifiche sono varie: sono state migliorate le immagini, oggi più chiare rispetto al passato, il layout risulta di più facile lettura e la navigazione appare semplificata. Il lavoro svolto è funzionale, infatti, a rendere la visita online del cliente più facile, veloce ed efficiente, disponibile sia su desktop che su mobile.

Confermata la sezione scelti per te, all'interno della quale il consumatore può avere suggerimenti curati in base alle sue preferenze, garantendogli un'esperienza di acquisto su misura di volta in volta.

L'offerta rimane fedele agli standard dell'insegna e si articola nelle varie categorie merceologiche per un totale di circa 15.000 referenze tra cui frutta, verdura, carne, pesce, salumi e prodotti di gastronomia, da ricevere con consegna a domicilio, tramite il servizio Esselunga a casa, che si è espanso in più aree geografiche nel corso degli anni, o da ritirare negli appositi locker.

Esselunga a casa

Per accedere al servizio basta registrarsi al sito dedicato, accedere alla parte riservata e scegliere i prodotti, il giorno e la fascia oraria per la consegna a domicilio.

Anche la spesa on line consente di accumulare punti Fidaty per il catalogo premi, e pagare on line con Carta di Credito, Fìdaty Oro, PayPal e carta prepagata Esselunga.