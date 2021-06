Il servizio eCommerce Esselunga a casa si espande

La strategia omnicanale di Esselunga è un percorso ad ampio raggio articolato in servizi e soluzioni adatte a vari target e a differenti modalità di spesa. Lo aveva raccontato Carlo Molaschi, chief sales officer, in un video disponibile a questo link.

Il periodo del lockdown e le rinnovate esigenze dei consumatori hanno confermato l'importanza del web per le insegne distributive accelerando di fatto le iniziative on line dei retailer. Esselunga si è adeguata a questo contesto proponendo iniziative come i locker negli ospedali, o servizi come Amici vicini, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.

In termini di eCommerce in quest'ultimo anno, Esselunga ha dovuto far fronte a una richiesta crescente che ha portato lo scorso anno l'insegna a un dialogo diretto con i consumatori su come migliorare il servizio e potenziarlo.

Ad un anno di distanza Esselunga procede a vele spiegate potenziando le soluzioni eCommerce anche in città non ancora presidiate con store fisici come, per esempio, è successo a Savona. A ridosso del periodo di vacanza Esselunga raggiunge nuove aree geografiche intercettando i consumatori nelle zone prettamente turistiche e ad alta densità di utenza. Il servizio Esselunga a casa si espande nella riviera ligure, lungo le coste toscana, laziale e romagnola, nelle aree di montagna e dei laghi nell'area nord del Paese.

Come funziona Esselunga a casa

Per accedere al servizio basta registrarsi a questo sito, accedere alla parte riservata e scegliere i prodotti, il giorno e la fascia oraria per la consegna a domicilio.

L'offerta comprende oltre 15.000 item tra cui frutta, verdura, carne, pesce, salumi e prodotti di gastronomia, preparati e confezionati poco prima della consegna. La spesa on line consente di accumulare punti Fidaty per il catalogo premi, e pagare on line con Carta di Credito, Fìdaty Oro, PayPal e carta prepagata Esselunga.