Esselunga: restyling per lo storico punto di vendita di Milano

L'insegna prosegue il piano di sviluppo e consolidamento della sua rete vendita con nuove strutture nei territori già presidiati e in aree geografiche non ancora coperte. Esselunga sta procedendo, inoltre, ad ammodernare i negozi della catena uniformandoli a un'immagine moderna.

In questo contesto si inserisce la ristrutturazione del punto di vendita Esselunga di Milano, situato in viale Cassola, che fu aperto nel 1972. Il locale era stato chiuso lo scorso gennaio per avviare i lavori di restyling.

Il negozio si estende su una superficie di 1.130 mq. L’ingresso è caratterizzato da un ampio corner dedicato ai reparti assistiti di gastronomia e panetteria, dove i clienti troveranno oltre al pane e i prodotti da forno freschi, anche la pasticceria Elisenda.

L’assortimento dei freschi prevede il reparto frutta e verdura sfusa e confezionata e i reparti di carne e pesce a libero servizio.

In questa struttura è stato introdotto il Bar Atlantic con il modello caffetteria per una pausa pranzo o caffè anche all’aperto grazie a un dehor.

Completa il negozio il locker ubicato nel parcheggio dove poetr ritirare le spese fatte

online tramite la app o il sito esselungaacasa.it. L’offerta dell’eCommerce prevede un assortimento di oltre 15.000 prodotti.

Disponibile anche il parcheggio dove sono presenti 77 posti auto.

Esselunga oggi opera con 168 superstore e supermarket, occupa 25.000 dipendenti e

ha un fatturato di 8,4 miliardi di euro e 5,7 milioni di clienti fidelizzati.