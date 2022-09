Esselunga: torna il progetto Amici di scuola

Amici di Scuola è il progetto proposto da Esselunga con l'obiettivo di distribuire materiale didattico e attrezzature informatiche alle scuole italiane

Ottava edizione per l'iniziativa di Esselunga Amici di Scuola che, nelle sette edizioni precedenti, ha distribuito oltre 104 milioni di euro in materiale didattico e attrezzature informatiche a più di 14.000 scuole italiane.

L'edizione 2022

La nuova edizione del progetto sarà attiva fino al 23 dicembre 2022, data conclusiva per poter caricare i buoni. Fino al 20 novembre i clienti riceveranno, a seconda della spesa effettuata, i Buoni Amici di Scuola e potranno consegnarli alla scuola di preferenza, oppure, in alternativa, donarli direttamente da casa tramite l’App Amici di Scuola, disponibile gratuitamente su Google Play e App Store. Dal mese di ottobre si terrà, inoltre, la quinta edizione degli incontri gratuiti Insieme per Capire, aperti agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, realizzati in collaborazione con Fondazione Corriere della Sera. Gli incontri si svolgeranno in modalità virtuale ed eventualmente in presenza.

Quest’anno il programma Amici di Scuola si arricchisce di attività educative tra cui la nuova edizione di Tutti a Tavola!, il progetto ideato per parlare di sana e

corretta alimentazione e inclusione culturale nelle classi delle scuole primarie e

secondarie di primo grado. Grazie alla famiglia De Gustibus, studenti e insegnanti

impareranno l’importanza della piramide alimentare della dieta mediterranea.

I risultati delle scorse edizioni

In quattro anni sono stati organizzati oltre 30 incontri a cui hanno partecipato migliaia di

studenti e insegnanti; inoltre, a partire da maggio 2020, sono stati realizzati incontri virtuali da seguire direttamente a casa o a scuola. Solo nel 2021 sono state coinvolte più di 220.000.

A partire dal 2015 il programma ha permesso di raccogliere: