Ethos profumerie: top performance, nuovi ingressi e progetti

Il Gruppo Ethos profumerie accoglie quattro nuove insegne e raggiunge quota 313 punti di vendita in Italia. Chiude il 2022 a +8 rispetto al mercato

Si è tenuta la scorsa settimana la riunione annuale dei soci di Ethos Profumerie con la partecipazione di Puig, partner di Ethos Profumerie, che ha presentato i prossimi lanci di Hermes, Paco Rabanne e Jean Paul Gaultier. Quattro ingressi nel gruppo, votati in assembla all’unanimità, sono Beautyè di Viareggio (Lu), Profumeria Leam di Cusano Milanino e Bollate (Mi), Beautiful Profumeria a Mestre (Ve) e Padova, Muliere Profumeria di Roma. Si amplia, quindi, la rete portando Ethos Profumerie a ben 313 negozi in Italia e 119 ragioni sociali.

In occasione dell’assemblea, inoltre, i soci sono stati accompagnati alla visita della nuova sede della società con circa 1.000 mq di uffici. “Le scelte coraggiose intraprese in questi anni, la strategia di medio e lungo termine e la metodologia di lavoro basata sempre su correttezza e trasparenza si sono rivelate vincenti -commenta Mara Zanotto, direttrice generale di Ethos Profumerie-. Abbiamo lavorato tanto per consolidare nonostante gli anni difficili e adesso è finalmente tornato il momento di ricominciare a costruire in ottica futura cercando di anticipare, come da qualche anno abbiamo cercato di fare, i bisogni e le tendenze di questo mercato in continua e velocissima evoluzione. Questo per dire che nei prossimi mesi avremo modo di condividere tante altre importantissime novità che abbiamo in cantiere”.

Risultati e progetti di Ethos Profumerie

I due giorni di incontro sono stati anche luogo di condivisione dei risultati del 2022. Il Gruppo ha chiuso l’anno a +27,9% rispetto al 19,9% media di mercato. Di grande slancio è stata anche la partecipazione al Festival di Sanremo come partner ufficiale di “Oltre il Festival”. Ethos Profumerie, inoltre, continua a puntare sul proprio eCommerce, ma anche sulla parte comunicativa in particolare sui progetti sui social network: dall’azienda preannunciano una nuova collaborazione con TikTok.