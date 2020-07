Etruria Retail: a Piombino il suo primo Carrefour Express

Si amplia la presenza dell'insegna Carrefour in Toscana. Etruria Retail sbarca all'interno del Camping Village Pappasole, in Località Torre Mozza, a Piombino, in provincia di Livorno, con un punto di vendita Carrefour Express, il primo di questo formato gestito dal gruppo. L'offerta è calibrata per il target di riferimento, ossia gli ospiti del camping ai quali si propone un'ampia proposta di freschi insieme a un’offerta legata ai migliori prodotti dell’enogastronomia toscana: dal vino all’olio, a salumi e formaggi che esaltano l’identità e il legame con i fornitori locali. In assortimento trovano spazio la linea Sapori&Valori, i prodotti top di gamma Made in Tuscany firmati Etruria Retail.

Il punto di vendita resterà aperto dalle ore 7.30 alle ore 20 tutti i giorni per gli ospiti del campeggio. Il team di lavoro è formato da 11 persone.