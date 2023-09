Etruria Retail (Carrefour): un eco-compattatore a Capalbio

Il gruppo rafforza la presenza di eco-compattatori Coripet negli store della sua rete confermando l'impegno per la tutela dell'ambiente

Prosegue l'impegno di Etruria Retail, attiva con l'insegna Carrefour, nei confronti dell'ambiente. Dopo l'iniziativa che aveva coinvolto 19 store della sua rete, raccontata in questo articolo, il gruppo potenzia la presenza degli eco-compattatori confermando l'interesse per la tutela dell’ambiente e per favorire la riduzione della plastica.

L'ultima iniziativa è stata realizzata a Capalbio Scalo (Gr), negli spazi esterni del punto di vendita Carrefour Express, situato in Via Origlio. Come da consuetudine, sarà possibile riciclare bottiglie a uso alimentare in pet (polietilene tereftalato). Con questa installazione salgono a 28 gli eco-compattatori installati in poco più un anno in Toscana da Etruria Retail grazie alla collaborazione con Coripet nell’ambito del progetto “bottle to bottle”, che ha portato alla raccolta di oltre un milione di bottiglie, pari a oltre 20 tonnellate di Pet.

Come funziona bottle to bottle

Ogni bottiglia conferita nell’eco-compattatore deve aver contenuto liquidi alimentari e dà diritto a un punto. Non appena si raggiunge quota 200 punti si avrà diritto a 2 euro di sconto su una spesa minima di 25 euro. La raccolta punti avviene scaricando l’app gratuita di Coripet o ritirando la Card Coripet nel punto di vendita. Le bottiglie conferite vengono ritirate da Coripet e portate a un riciclatore dove vengono lavate e sminuzzate in piccoli pezzi. Il pet riciclato verrà poi utilizzato per produrre nuove bottiglie, mentre i tappi vengono separati nel corso del lavaggio finale e avviati anch’essi a un percorso di riciclo.