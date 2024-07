Etruria Retail: con Coripet risparmiate 61 tonnellate di plastica

Con 30 ecocompattatori Coripet, Etruria Retail ha raccolto oltre 61 tonnellate di bottiglie di plastica pet in due anni

Etruria Retail, attiva nella gdo in Italia centrale, attraverso il progetto ambientale bottle to bottle in collaborazione con Coripet, ha avviato nel maggio 2022 l’installazione di ecocompattatori intelligenti Coripet nei suoi negozi. Oggi, 30 dei suoi punti di vendita offrono questo servizio ai clienti. “Abbiamo raggiunto numeri importanti -afferma Maurizio Nicolello, direttore commerciale di Etruria Retail- sia in termini di conferimento delle bottiglie che come numero di ecocompattatori installati. L’obiettivo è diffondere sempre più nella nostra rete di negozi le macchine di Coripet così da incentivare il circolo virtuoso del recupero di bottiglie”.

Risultati del progetto fra Etruria Retail e Coripet

In due anni sono state raccolte circa 61 tonnellate di bottiglie pet usate. Questo ha permesso di risparmiare oltre 3,8 milioni di bottiglie, riducendo di oltre 13.500 kg le emissioni di CO2 equivalente.

Vantaggi per i clienti di Etruria Retail

L’ecocompattatore Coripet offre vantaggi anche per i clienti, consentendo loro di accumulare punti attraverso il conferimento delle bottiglie. Un passo considerevole “in vista degli obiettivi imminenti -Monica Pasquarelli, responsabile ecocompattatori Coripet-, nel 2025 infatti le bottiglie in pet dovranno essere prodotte con almeno il 25% di pet riciclato entro il 2025, quota che sale al 30% entro il 2030”.

Potrebbe interessarti anche