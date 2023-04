"Tifa per il cambiamento" è il payoff della nuova campagna Euronics a sostegno del calcio femminile e a supporto della parità di genere

Tifa per il cambiamento, la nuova campagna di Euronics incentrata sul calcio femminile, si inserisce nel più ampio percorso "di costruzione di valore" avviato da Euronics nel 2021 a livello internazionale a supporto del calcio femminile, grazie all’accordo per la sponsorizzazione di tutte le competizioni Uefa, incluse la Uefa Women's Champions League e Women’s 2025, per favorire lo sviluppo del calcio femminile secondo valori di sportività e inclusione. La nuova campagna ribadisce l'obiettivo di sostenere la parità di genere e l'inclusione, intesi come "valori di primaria importanza per la costruzione di Un mondo più avanti” come recita il claim e il manifesto dell’insegna.

L’iniziativa 2023 (Tifa per il cambiamento) è un ulteriore passo per promuovere il superamento delle differenze di genere (gender gap) già avviato con l’iniziativa del 2022 Rigore contro gli stereotipi, che vedeva protagoniste le atlete delle squadre di calcio femminili. Anche per questa edizione le calciatrici saranno testimoni, attraverso le loro storie e le loro esperienze, del cambio di prospettiva in corso.

La campagna prevede la pianificazione di spot tv su Dazn in concomitanza con le partite di ritorno del campionato di Serie A maschile. Per raggiungere un pubblico più eterogeneo, è prevista fino al 10 maggio la presenza su Radio Italia con commercial e citazioni dal vivo. Gli appuntamenti Buone Nuove racconteranno le storie di successo di calciatrici. I messaggi delle atlete saranno anche divulgati sulle piattaforme Meta e YouTube con campagne dedicate, oltre che sui canali digitali e social dell’insegna.

Euronics ha inoltre previsto, in concomitanza con la campagna, il lancio del concorso Vinci con le fuoriclasse. Dall’11 aprile fino al 10 maggio 2023, i clienti che faranno un acquisto di almeno 100 euro nei negozi Euronics o su euronics.it potranno registrarsi su www.vinciconlefuoriclasse.it e partecipare alla lotteria istantanea (instant win) e all’estrazione finale del concorso. I premi in palio sono numerose carte regalo (gift card) Euronics del valore di 50 euro e 8 fine settimana per due persone in Olanda, per vivere dal vivo la finale Uefa Women's Champions League 2023 che si terrà il 3 giugno ad Eindhoven. Per chi acquista un prodotto HP o Hisense raddoppieranno le possibilità di partecipare a entrambe le estrazioni.

“Euronics avverte sempre più la necessità di porsi come parte attiva del cambiamento, favorendo un nuovo concetto di società dove l’inclusione è uno dei suoi capisaldi -commenta Massimo Dell’Acqua, amministratore delegato di Euronics Italia-. Come retailer che entra in contatto con milioni di clienti, noi di Euronics abbiamo il dovere di impegnarci per creare un concreto beneficio per la comunità in cui operiamo, come ben riassume il nostro posizionamento Un mondo più avanti. L’iniziativa Tifa per il cambiamento risponde a questa logica e offre ai nostri clienti la chiara visione di Euronics e un sistema valoriale in cui potersi riconoscere”.

“Il calcio femminile ha un grande potenziale da esprimere, soprattutto nell’aiutare le atlete a non porre limiti alle proprie capacità e ai propri obiettivi, facendosi influenzare da vecchi stereotipi e pregiudizi radicati nella nostra società -aggiunge Serena Zilio, direttore marketing e comunicazione di Euronics Italia-. Con questa campagna abbiamo voluto dare voce alle giovani che praticano una disciplina ritenuta fino a qualche anno fa un’esclusiva maschile. Le loro storie di determinazione e coraggio ci hanno stimolato e siamo certi potranno essere d’ispirazione per le nostre giovani clienti per continuare a credere nei loro sogni rassicurandole di avere anche Euronics come tifosi”.