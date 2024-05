Euronics è sponsor ufficiale del Circuito Tormenta 2024, la più importante competizione amatoriale italiana e aperta a giocatori di qualsiasi livello

Euronics Italia, leader nella distribuzione di elettrodomestici ed elettronica, lancia il progetto Engagement 2024: iniziativa che si configura come piattaforma di comunicazione omnicanale con eventi, attivazioni sulle principali piattaforme social, iniziative promozionali nei punti di vendita, e che rinforza la presenza di Euronics, già consolidata nel 2023, nel mondo dell’intrattenimento e del gaming.

Euronics è infatti sponsor ufficiale del Circuito Tormenta 2024, la più importante competizione amatoriale realizzata nel nostro territorio e aperta a giocatori di qualsiasi livello. Il Circuito, che nel 2023 ha contato oltre 15.000 partecipanti, mette in competizione i giocatori che ambiscono a diventare i futuri proplayer, nei tre giochi di Riot Games: League of Legends, Valorant e League of Legends Wild Rift.

Il progetto si snoda attraverso sessioni online di qualificazione e finali nei più importanti appuntamenti nel mondo dell’intrattenimento: Comicon (25-28 aprile), Etna Comics (6-9 giugno), Lucca Comics Games (30 ottobre-3 novembre) eMilano Comic Week (22-24 novembre).

Con più di 14,2 milioni di giocatori in Italia, un’età media in aumento (29,8 anni, 80% over 18 – fonte IIDEA) e una percentuale di pubblico femminile che ha raggiunto il 42%, il mondo del gaming si rivela sempre più inclusivo e diversificato. Ecco la principale motivazione che ha mosso Euronics nello strutturare un’iniziativa che guarda in modo più allargato al mondo dell’intrattenimento.

“Siamo entusiasti di rinnovare il nostro impegno nel mondo dell’entertainment e del gaming -commenta Massimiliano Iovino, direttore generale di Euronics Italia SpA-. un'opportunità unica di interazione e divertimento che ci permette di rinforzare ulteriormente il nostro posizionamento, soprattutto con le nuove generazioni. Coerentemente alla presenza capillare sull territorio, tratto distintivo della presenza di Euronics in Italia, non potevamo rinunciare a partecipare con i nostri Soci, agli eventi più significativi del settore”.

Ad accompagnare Euronics durante quest'anno fitto di attività e appuntamenti influencer di spicco come Paolo Cannone, Fragola, il Valorant Team e Sparker, che sapranno appassionare e coinvolgere il pubblico degli appassionati e dei curiosi che passeranno dagli spazi Euronics.

Con Euronics saranno presenti anche Acer Predator e Lenovo Legion con i loro ultimi device, Trust che metterà a disposizione le sue periferiche, De’Longhi che offrirà caffè con macchine Rivelia, nutribullet con i suoi frullati, LG che mostrerà i suoi schermi di ultima generazione e Xiaomi con i più recenti e innovativi smart-phone: una galassia di top player dell’industria Tech che hanno deciso di seguire con entusiasmo la visione di un’esperienza dedicata ad un pubblico sempre più vasto.

Ribadisce Serena Zilio, marketing & communication director di Euronics Italia:“Rimanendo fedeli alla promessa del nostro claim continuiamo a realizzare progetti che spostano avanti la visione strategica della tecnologia: più divertente certo, ma più inclusiva, ecco perché ci piace l’idea di lavorare con un circuito che ha l’obiettivo di allenare i futuri campioni degli Esports. Ci piace pensare che cresceremo insieme, uniti dagli stessi valori”.

Come per il progetto 2023 anche il progetto Engagement 2024, è organizzato grazie alla collaborazione con PG Esports, società del gruppo Fandango Club, specializzata in branded entertainment guidata da Marco Moretti e Michele Budelli.