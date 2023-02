EuroShop 2023: la gestione dell’energia è a prova di futuro

A EuroShop 2023 l’area Refrigeration & Energy Management occuperà quattro padiglioni, dal 14 al 17, ospitando 290 espositori internazionali

Il mondo richiede un uso oculato dell’energia e il retail sta superando le aspettative. Il condizionamento dei locali, e più in generale l’elettricità, sono stati al centro di molti investimenti: lo stato dell'arte in questo settore, con tante soluzioni, sarà disponibile nell’area Refrigeration & Energy Management di EuroShop 2023.

L’evento, al ritorno dopo tre anni, si terrà dal 26 febbraio al 2 marzo a Düsseldorf, strutturato in otto obiettivi tra i quali l’energy management. L’energia è una delle “dimensioni” di EuroShop 2023, ma ovviamente la sua gestione corretta impatta direttamente anche sulla dimensione principale, la sostenibilità. I riscontri numerici arrivano dallo studio EHI "Energy Management in Retail in 2022" (in tedesco, a pagamento).

L’efficienza energetica del retail sta aumentando anche per mantenere i costi ad un livello accettabile. In particolare, grandi passi in avanti stanno arrivando nella tecnologia di refrigerazione, con la presentazione dei prodotti in classe A che saranno presenti negli stand. Nel 2021, i rivenditori di generi alimentari hanno consumato 308 kWh per m2 di superficie commerciale, afferma lo studio Ehi nella regione tedesca (Germania, Austria e Svizzera). Per il riscaldamento sono stati consumati 84 kWh per m2 di superficie di vendita. Nello stesso anno, la vendita al dettaglio non alimentare ha richiesto 91 kWh di elettricità e 48 kWh di energia termica per m2.

Consumi sotto controllo, dove intervenire

Alcune notizie sono buone. In particolare, i formati di vendita al dettaglio di prodotti alimentari ad alto consumo con celle frigorifere nel segmento dei prodotti freschi e con negozi di panetteria hanno ridotto i consumi energetici dell'1,9% rispetto all'anno precedente. I consumi termici sono diminuiti del 4,2% rispetto ai valori dell'anno precedente. Rispetto al sondaggio del 2020, i rivenditori di generi alimentari usano più il calore residuo e le pompe di calore. È notevolmente diminuita l'importanza del gas nel soddisfare la domanda di energia termica. Purtroppo i costi energetici sono alti e le prospettive non sono buone. Gran parte dei contratti di fornitura di gas ed elettricità, infatti, sono scaduti nel 4° trimestre del 2022 e nei nuovi contratti c’è un forte aumento dei prezzi dell'energia.

A EuroShop 2023 l’area Refrigeration & Energy Management occuperà quattro padiglioni, dal 14 al 17, ospitando 290 espositori internazionali su 30.000 m² di superficie espositiva netta. I campi tematici sono armadi refrigerati come congelatori orizzontali, congelatori verticali e sistemi di refrigerazione, soluzioni per il controllo del raffreddamento e lo scambio termico, climatizzazione, gestione intelligente degli edifici, riscaldamento di punti vendita, sistemi di monitoraggio e controllo dell'energia in azienda. I grandi produttori di armadi frigoriferi hanno sviluppato anche un ampio programma di conferenze sulla sostenibilità e l'efficienza energetica, tra i quali Future-Proof Electrical Store Installation e Co2 Tracking in Retail.