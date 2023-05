Eurospin: uno spot e un concorso per i 30 anni di attività

Quest'anno Eurospin festeggia i suoi 30 anni di attività e per l'occasione ha lanciato un nuovo spot e un concorso per i consnumatori

30 anni di Spesa Intelligente è il claim che caratterizza le attività che l'insegna sta portando avanti per celebrare i suoi tre decenni. Per sottolineare il percorso fatto, l'insegna ha lanciato uno spot nel quale si recita: "Per vincere la Spesa Intelligente non ci vuole mica un genio, basta venire da Eurospin. La formula tutta italiana della Spesa Intelligente oggi è più vincente che mai. Festeggia con noi i nostri 30 anni e partecipa al concorso!".

Il concorso è pubblicizzato sia attraverso lo spot, visibile anche sui social network, sia all'interno dei punti di vendita sul territorio italiano attraverso materiale promo pubblicitario (locandine, materiale pop).

Il concorso

Tra le iniziative messe in campo da Eurospin anche il concorso 30esimo anniversario che sarà attivo fino al 31 maggio 2023. In palio 30.000 spese gratis, 30.000 buoni da 10 euro,

30.000 buoni da 20 euro, 30.000 buoni da 50 euro.

Sono esclusi gli acquisti effettuati sui siti eCommerce onlinestore.eurospin.it e laspesaonline.eurospin.it.

Il buono è spendibile in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2023 nello stesso punto di vendita Eurospin dove è stata conseguita la vincita. Inoltre, il buono non dà diritto a resto e non può essere convertito in denaro; in caso di mancato utilizzo, di smarrimento o di furto, non può essere rimborsato; non può essere utilizzato per l’acquisto di ricariche telefoniche, gift card Eurospin, gift card intrattenimento, libri e riviste.