Fatturato 2021 in crescita per Conad Nord Ovest, con ambiziosi piani di sviluppo

Un giro d'affari in aumento che ha registrato una crescita del 4,82%, attestandosi a 4,35 miliardi di euro. Denso il programma di aperture e sempre più forte il legame con il territorio, nella realizzazione di progetti sia di filiera sia per le comunità territoriali

Si attesta a 4,35 miliardi di euro (+4,82% sul 2020) il giro d’affari 2021 di Conad Nord Ovest, un risultato che, insieme all’utile netto di 49 milioni di euro, al patrimonio netto consolidato di 668 milioni e all’Ebitda superiore ai 55 milioni di euro, confermano la leadership dell’insegna (del 21,5%.) nelle regioni in cui è presente (Piemonte e Valle d’Aosta, Liguria, Emilia-Romagna nelle province di Modena, Bologna e Ferrara, Toscana, Lazio nelle province di Roma e Viterbo), Lombardia, focalizzata su Mantova e provincia, e Sardegna.

Il Bilancio presentato (che è stata anche l'occasione per nuove nomine nel Cda) la cartina di tornasole del forte impegno e della modernità del modello Conad che mette al centro i Soci imprenditori presenti nelle aree di competenza della cooperativa: 381 Soci, che gestiscono 600 punti di vendita con oltre 18.000 occupati che generano valore per le comunità in cui operano.

Gli investimenti programmati

Per il triennio 2022 -2024 Conad Nord Ovest ha definito un attento piano di sviluppo con investimenti per 660 milioni di euro con l’obiettivo di accrescere l’efficienza e la sostenibilità del gruppo, di investire in digitalizzazione, innovazione e valorizzazione delle filiere locali, nonché in formazione e crescita del capitale umano.

Lo sviluppo sul territorio

A livello di rete, nel 2021, a fronte di investimenti pari a circa 163 milioni di euro destinati a nuove aperture e all’ammodernamento della rete di vendita nonché al potenziamento della logistica, sono state realizzare 12 nuove aperture e 29 ristrutturazioni di punti di vendita esistenti all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità ambientale.

Attualmente la rete di vendita è composta da 600 punti di vendita per complessivi 494.765 mq di superficie di vendita. A questi si aggiungono 190 concept store a servizio del cliente tra Parafarmacie (63), distributori di benzina (26), Petstore (34), ottica (9) e 58 tra Bar/Bistro. Nel 2021 la cooperativa si è rafforzata in tutte le Regioni in cui è presente confermandosi primo gruppo distributivo in Sardegna con una quota di mercato del 21,5% ed attestandosi al secondo posto in Valle d’Aosta, Lazio ed Emilia.

Anche sul fronte della logistica sono stati portati avanti molti progetti nel 2021: dall’ampliamento del polo di Montopoli (PI), alla razionalizzazione dei magazzini nel Lazio, alla riqualificazione del polo di Modena, all’ampliamento con ristrutturazione di Monastir (SU) e infine, alla costruzione di un nuovo importante polo logistico in Piemonte, baricentrico rispetto all’attuale Ce. Di. di Quiliano (SV).

1 di 8

La mdd e le strategie commerciali

La marca Conad conferma il suo ruolo strategico per l’ottenimento dei risultati di vendita, con una quota pari al 31% del fatturato complessivo. Un risultato che sottolinea la loro centralità, insieme alle strategie commerciali legate a localismo e territorio, un impegno per la valorizzazione delle produzioni del territorio, che nel 2021 si `è concretizzato in partnership con 1.800 fornitori locali per un fatturato di 581 milioni di euro. Proprio questi legami contribuiscono a rendere distintiva l’offerta di freschi e freschissimi, con progetti di filiera ad hoc come Consorzi Ori che ad oggi conta 151 aziende locali consorziate per un fatturato dei primi cinque mesi del 2022 di oltre 22.100.000 di euro.

Nel corso del 2021, Conad Nord Ovest ha distribuito complessivamente ai propri clienti, titolari di Carta Insieme, oltre 68 milioni in buoni spesa attraverso molteplici iniziative di fidelizzazione.

Legami con la comunità

Nel 2021 Conad Nord Ovest ha inoltre inaugurato la “Crescere Insieme “la scuola di formazione voluta fortemente dai Soci imprenditori che nel 2022 continuerà il suo percorso. Nel contesto di cambiamento che interessa la società ed il mercato, solo dall’investimento sui soci e sul miglioramento continuo dei collaboratori, può scaturire la nostra risposta alle sfide del futuro.

Conad Nord ovest si conferma punto di riferimento delle comunità in cui opera: 7,4 milioni di euro sono stati destinati nel 2021 ad iniziative di solidarietà e di responsabilità sociale a sostegno e valorizzazione del territorio e della comunità, di cui il 75% in Liberalità ed assistenza.