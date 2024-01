Anche il superstore Coop di via Ghiringhelli 1 a Luino accresce la sua proposta al pubblico con l’apertura di un Fiorfiore Cafè. Una caffetteria e punto di ristorazione, gestita direttamente da Nova Coop, che trova spazio all’interno della galleria commerciale con anche un accesso indipendente direttamente su strada.

Il Fiorfiore Café è aperto tutti i giorni, da lunedì a domenica, 7,30-20 per offrire un servizio tradizionale di caffetteria e bar per tutto l’arco della giornata, una sala ristoro con 35 posti a sedere e un dehors. A pranzo, propone una scelta di piatti freddi e caldi preparati al Cafè, affiancati da una selezione delle preparazioni gastronomiche disponibili anche all’interno del superstore al banco gastronomia e al take away.

Il nuovo format di ristorazione Fiorfiore, lanciato da Novacoop prima a Torino nel 2015 e poi ripreso nel centro commerciale commerciale Elnòs a Roncadelle (Bs), è un locale che unisce bar-bistrot-ristorante e si basa sull'offerta di prodotti a marchio Fiorfiore di Coop.