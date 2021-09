Forti investimenti Lavazza per il monomarca in Cina

Lavazza annuncia l'accelerazione dello sviluppo dei propri locali monomarca in Cina. La multinazionale italiana agisce in quel mercato con l'appoggio del partner locale Yum China con il quale ha avviato recentemente una partnership. Lavazza vi conferisce 200 mln $ finalizzati allo sviluppo della rete. L'inteno è quello di arrivare a ben 1.000 store monomarca entro il 2025. Inoltre, si prevede che la Joint Venture diventi il distributore esclusivo di Lavazza in Cina continentale, introducendo più prodotti del portafoglio globale Lavazza: caffè in grani, caffè macinato e capsule.

Partiti a Shanghai

All’inizio del 2020, Yum China, la più grande società di ristorazione in Cina in termini di vendite totali nel 2020, e Gruppo Lavazza hanno dato vita a una start up per esplorare e sviluppare il concept delle caffetterie sul territorio. La joint venture è detenuta da Yum China e Lavazza rispettivamente con una quota del 65% e del 35%. Il primo flagship store Lavazza a Shanghai è stato inaugurato nell’aprile 2020. Da allora, l'insegna ha continuato a crescere, contando oltre 20 nuovi monomarca tra Shanghai, Hangzhou, Pechino e Guangzhou.

“L'affermazione delle caffetterie Lavazza in Cina è stato incoraggiante e ha consolidato la convinzione a Torino che questa collaborazione abbia le carte in regola per cogliere le significative opportunità del settore del caffè in Cina”. Da qui la decisione di imprimere una decisa accelerazione dello sviluppo del network di negozi.

Un grande potenziale

Il settore del caffè in Cina presenta un potenziale enorme. Ci sono vaste zone ancora inesplorate in cui la conversione delle abitudini dal the al caffè è ancora da compiere. Yum China, il più importante operatore cinese nel settore della ristorazione che vanta una profonda conoscenza dei consumatori e delle dinamiche di mercato locali, è l'alleato giusto per procedere a un consolidamento del brand italiano in questo mercato. “Allo stesso modo, riteniamo che Lavazza sia il marchio premium perfetto per consentire a Yum China di concretizzare le proprie ambizioni nel settore del caffè”, ha affermato Antonio Baravalle, CEO del Gruppo Lavazza.

La fase successiva dell’espansione dei negozi Lavazza in Cina sarà aumentare la presenza di caffetterie nelle principali città, attraverso store di diverse tipologie per offrire una gamma sempre più ampia di occasioni di consumo. Con 22 punti di vendita Lavazza al 31 agosto 2021, la joint venture prevede che le caffetterie saranno più che raddoppiate entro la fine dell’anno. La partnership, inoltre, rafforzerà le risorse utili a migliorare l’efficienza in termini di operatività in negozio e di attività di branding e marketing.