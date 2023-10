Freitag dice no al Black Friday e chiude online e offline

Per il Black Friday, il marchio di borse ecosostenibili Freitag, ha deciso di chiudere le casse dei propri store fisici e del canale online

In linea con la consolidata filosofia aziendale, che pensa e agisce in modo circolare, Freitag, brand di borse e accessori realizzati con teloni di camion in disuso e tessuti interamente compostabili, decide non solo di non aderire al Black Friday, ma anche di chiudere le casse dei propri negozi fisici in occasione della giornata degli sconti "esagerati" così come anche l'online store.

Nei giorni del Black Friday, per mantenere comunque un servizio alla clientela, il gruppo ha deciso di attivare nei propri store dei centri di noleggio temporaneo che consentirà di acquistare pezzi unici, ma dalle 13 alle 18 sarà possibile prendere in prestito gratuitamente una borsa per due settimane. L'obiettivo di questa scelta è chiaro: Freitag intende indirizzare un messaggio incisivo, ossia che "la chiave del futuro sta non solo in prodotti longevi e rispettosi delle risorse, ma anche in forme di consumo circolari, come il noleggio invece dell’acquisto o l’utilizzo in alternativa al possesso".

E pare che la decisione del marchio non sia un caso isolato: l’azienda zurighese ha, infatti, unito le forze con altri brand con cui condivide la stessa visione per dire no al Black Friday e sì a un consumo più consapevole.