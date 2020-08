FrescoFrigo amplia la sua presenza a Roma

Nella sede romana di Sisal, FrescoFrigo inserisce un frigorifero intelligente con un servizio pensato per gli oltre 200 dipendenti della struttura con un’offerta di oltre 50 referenze per la pausa pranzo e per i momenti di break con prodotti naturali, sani e a km zero, curati e realizzati da laboratori di cucina e ristoranti con un rifornimento costante per garantire l’alta qualità dei prodotti, mentre quelli in scadenza vengono ritirati.

Il fondatore di FrescoFrigo, Enrico Pandian, afferma: “I frigoriferi intelligenti rappresentano un’alternativa sicura ai servizi di food delivery ed ai tradizionali servizi di catering o ristorazione collettiva, senza dimenticare l’ottima qualità del cibo e la possibilità di scegliere anche tra piatti pronti o prodotti freschi come frutta e snack salutari rispondendo così anche alle esigenze di coloro che si dimostrano sempre più attenti alla loro alimentazione e benessere”.

Assortimento e modalità di utilizzo

Sono presenti in assortimento, insieme ai piatti pronti, anche yogurt, snack, succhi di frutta bio e smoothie per i vari momenti della giornata dalla colazione al pranzo, passando per la pausa pomeridiana sino agli spuntini serali.

I dipendenti possono visionare i prodotti dalla grande vetrina frontale, sbloccare e aprire il frigo tramite la mobile app dedicata, scegliere quello che preferiscono e concludere l’acquisto semplicemente chiudendo la porta. I frigoriferi sono dotati di tecnologia Rfid e connessi in Cloud. Il sistema rileva l’operazione e addebita al cliente il costo dei prodotti acquistati direttamente sul sistema di pagamento selezionato in fase di registrazione all’applicazione.

Gli obiettivi di sviluppo

FrescoFrigo intende svilupparsi nei prossimi mesi ampliando la propria rete di frigoriferi smart nelle città in cui è già presente con oltre 160 installazioni, come Milano, Roma, New York, Lisbona e Londra. È previsto, inoltre, il debutto in altre capitali europee.