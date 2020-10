Fusilloni 13 Minuti: l’edizione limitata di Pasta Garofalo

Il Movimento Grandi Minuti, promosso dall’agenzia creativa Hub09, ha coinvolto i consumatori in un dialogo partito dai social network nel quale si invitava l'industria a dare un’indicazione più visibile dei tempi di cottura sulle confezioni di pasta. Diversi brand hanno sposato questa iniziativa producendo edizioni limitate come nel caso di Pasta Garofalo che ha realizzato i Fusilloni 13 Minuti con l'indicazione scritta a caratteri cubitali nella confezione del prodotto. Sulla confezione è ben visibile anche la scritta approved by MGM, a dimostrazione che l'azienda ha raccolto l'invito del movimento. L’edizione limitata sarà disponibile alla vendita nei principali supermercati e su questo sito a partire dal 3 novembre.

“Diciamo che a questo punto non ci dovrebbero più essere dubbi -commenta Emidio Mansi, direttore commerciale Italia del Pastificio Garofalo-. Abbiamo scelto i nostri Fusilloni perché hanno 13 minuti di cottura come quelli della grafica proposta da Matteo Bocciarelli su Facebook, ma anche perché è il formato perfetto per questa iniziativa, bello grande e visibile”.