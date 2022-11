Gallery. A Roma il primo Decò Gourmet di Multicedi e Luciani

Nella Capitale si concretizza l'accordo tra Multicedi (VéGé) e Luciani con l'apertura del primo punto di vendita Decò Gourmet

Primo punto di vendita Decò Gourmet a Roma, realizzato da Multicedi (VéGé) e Gruppo Luciani che hanno recentemente stretto un accordo, raccontato in questo articolo. Lo store si trova in via Lattanzio 33 nel quartiere Balduina e propone un assortimento di prodotti di eccellenza nazionali ed esteri con focus sulle specialità territoriali e sulle mdd presenti con oltre 1.000 referenze sia a marchio Decò sia Gastronauta. L'area freschi domina il punto di vendita con ortofrutta, panetteria, macelleria con la produzione di pronto-cuoci e salumeria, pescheria con ittico confezionato. Completano l'offerta di quest'area pasticceria e gelateria con produzione a vista. Ampia la cantina, distintiva nell'ambientazione e ben evidenziata da comunicazione interna. Tra i servizi propone lo sconto del 10% per gli over 65 ogni giovedì, l’accettazione dei ticket cartacei ed elettronici e la consegna a domicilio. A questa apertura ne seguiranno altre sei nei prossimi mesi, tutte nella Capitale.

Le dichiarazioni

“Con il nuovo format Decò Gourmet siamo stati capaci di riunire tradizione, innovazione e qualità in un’unica soluzione -dichiara Antonio Pirozzi, direttore operativo Multicedi-. Siamo certi che i consumatori della Capitale apprezzeranno il valore di questa nuova esperienza di spesa volta a offrire il massimo della qualità sotto tutti i punti di vista”.

“Riprendiamo la nostra storia e la decliniamo in quello che riteniamo essere il futuro della distribuzione alimentare -affermano Gianluca e Marco Luciani-. Unire all’esperienza di una spesa completa fuori dagli schemi, la quotidianità della tradizione, per soddisfare ogni esigenza, dalla cena più ricercata alla semplice colazione del mattino; dalla spesa quotidiana della famiglia, alle esigenze di coloro che fanno della ricerca della rapidità (senza rinunciare al piacere gastronomico) la loro esigenza. Nella nostra esperienza abbiamo coinvolto anche uno storico forno romano al cui calore si accompagna la nostra cucina con la pizza artigianale, all’innovativa teca del tartufo il sushi dei ristoranti Junsei. E infine una vera Enoteca, con una selezione ricercata di vini, champagne, distillati e sakè”.