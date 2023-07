Gallery. Il format Carrefour Rossotono (Apulia) arriva a Castellana Grotte

Carrefour e Rossotono continuano a espandersi in Area 4 Nielsen. Il format di Apulia Distribuzione si rafforza nel barese

Apulia Distribuzione, master Carrefour per il centro Sud Italia, continua il piano di espansione e prosegue lo sviluppo del brand Rossotono, dedicato alla lavorazione e trasformazione di carni di qualità, abbinato ai punti di vendita Carrefour. Il piano di sviluppo L'ultima apertura è stata realizzata a Castellana Grotte (Ba), in via Putignano, nelle vicinanze del centro commericale Le Grotte.

Le caratteristiche dello store

Il punto di vendita si estende su un'area di 2.000 mq

Conta in assortimento 10.000 referenze

Dispone di otto casse.

L'area freschi comprende un’ampia zona dedicata all’ortofrutta, con prodotti di provenienza regionale e km zero, e un banco frigo dedicato ai prodotti di IV e V gamma con una scelta di frutta e verdura già pronta e porzionata. In gastronomia, come da tradizione, primi piatti caldi serviti da mattina a sera con tantissime ricette che variano a seconda della stagione, il tutto disponibile con una semplice prenotazione su whatsapp. I clienti trovano inoltre pane fresco sfornato ad ogni ora.

La mdd di Apulia Distribuzione dispone dei brand Rossotono e RT per le carni di qualità premium lavorate e confezionate direttamente dal distributore e I Naviganti per la pescheria con pesce di origine locale e nazionale.

La convenienza

Anche in questo store, Apulia propone il progetto Salvadanaio che consente di avere la garanzia del risparmio quotidiano su una selezione di referenze e la partnership con Too Good to go, l’app che combatte lo spreco alimentare consentendo ai consumatori di acquistare un box a sorpresa contenente i prodotti a scadenza ravvicinata, un servizio utile ma soprattutto etico che rispetta sia l’ambiente sia i consumatori.