Gallery. Arena (VéGé) rinnova lo storico supermercato Decò di Enna

A Enna, città in cui inizia la storia imprenditoriale del Gruppo Arena (VéGé), riapre lo storico punto di vendita situato nella zona Alta del capoluogo

1 di 6

Il punto di vendita Decò di Enna, provincia in cui inizia la storia imprenditoriale del Gruppo Arena (VéGé), si rinnova in linea con il più moderno format dell'insegna, con forte focus sui reparti freschi serviti, sui prodotti locali e sulle preparazioni interne, con una particolare attenzione rivolta al territorio. Alle consuete linee Decò, presenti nelle varie categorie merceologiche, si abbina l’offerta premium di Gastronauta, dedicata alle eccellenze italiane, ben evidenziata instore da comunicazione interna, in alcuni casi con esposizioni dedicate, e stopper a scaffale. I banchi serviti di macelleria e salumeria sono disposti sul perimetro, dotati anche di vasche refrigerate per il libero servizio. Centrale l'ortofrutta con un'esposizione di prodotti per lo più sfusi.

Il legame con il territorio

Il supermercato si trova in viale Regione Sicilia, a Enna Alta ed è stato ristrutturato contestualmente all'ambiente circostante come intervento di riqualificazione urbana.

Recentemente, infatti, il Gruppo ha adottato diverse aree verdi all’interno del comune, dando vita alla prima convenzione dell’iniziativa Enna Verde Comune. Questo progetto si inserisce in un contesto più ampio di responsabilità sociale d’impresa, attraverso il quale il Gruppo Arena si dedica alla cura e alla valorizzazione di diversi spazi verdi dell’area cittadina.

"Il nostro legame con Enna, consolidato nel tempo, è frutto di impegno e rispetto reciproco -afferma Giovanni Arena, Ad del Gruppo Arena-. La storia del nostro Gruppo in questa città non sarebbe la stessa senza la fiducia dei nostri clienti, ai quali esprimo il mio più sincero ringraziamento. La loro fedeltà ci spinge a migliorare costantemente”.