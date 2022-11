La proposta di Banco Fresco si consolida in Lombardia con il quinto punto di vendita nella regione realizzato a Varedo (Mb)

Il format di Banco Fresco (Prosol Compagnia di Gestione srl) si rafforza in Nord Italia e replica il modello ispirato al mercato di una volta in chiave moderna. Come da consuetudine, i freschi e freschissimi sono il cuore dell'offerta e dello spazio espositivo con banchi serviti e a libero servizio in posizione centrale e il grocery sul perimetro.

Le caratteristiche del punto di vendita

Lo store si sviluppa su una superficie di 1.000 mq

Conta in assortimento 3.250 referenze

Il team di lavoro è composto da 40 addetti

L'offerta

La filosofia che regola le scelte assortimentali dell'insegna si basa su alcuni principi cardine: su tutti l’idea di unire prodotti sani e di qualità a un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'assortimento dispone di tutte le categorie merceologiche che in questo store, rispetto agli altri della rete, sono state ampliate.

L'area freschi trova nell’ortofrutta il cuore centrale dell’offerta, dove sono presenti item sfusi e con uso ridotto di packaging nel rispetto dell'ambiente, seguono formaggi e latticini, macelleria, salumeria e pescheria. Disponibile anche il pane. Completano l'offerta i surgelati. La scelta di prodotti italiani è centrale ma in parallelo la catena opta anche per una selezione di eccellenze internazionali per completare la sua proposta al consumatore.

La presenza di Banco Fresco in Italia

Con questa apertura salgono a sette gli store della rete Banco Fresco, nata nel 2017. Ad oggi sono infatti attivi i negozi di Torino e Beinasco in Piemonte e cinque in Lombardia, a Crema, Cremona, Cantù, Paullo e Varedo.