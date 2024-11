Gallery. Basko (Sogegross) consolida la presenza in Lombardia

Lo store aperto a San Martino Siccomario (Pv) rafforza la presenza di Basko, insegna del gruppo Sogegross (Agorà) in Lombardia. Il punto di vendita dispone del Bistrot con 100 coperti. In tutti i reparti freschi è stata potenziata l'offerta piatti pronti

1 di 7

Il punto di vendita aperto a San Martino Siccomario (Pv) rafforza la presenza di Basko, insegna del gruppo Sogegross (Agorà) in Lombardia. Lo store è situato al centro commerciale I Giovi.

“Questa apertura rappresenta un passo significativo per noi nel territorio lombardo e completa la nostra presenza nelle città di Broni e Stradella. Aperture che evidenziano l’importanza strategica di quest’area per il nostro sviluppo e la nostra volontà di investire sul territorio e diventare un punto di riferimento per la comunità” commenta Giovanni D’Alessandro, direttore canale Basko.

Il punto di vendita

Lo store si sviluppa su un'area di 1.500 mq

Conta in assortimento oltre 10.000 referenze

Dispone di un Bistrot con 100 posti a sedere

Dà lavoro a 45 persone

In barriera sei casse presidiate e quattro casse self-service.

In questo store, Basko ha potenziato la presenza di piatti pronti, verdure, pesce e rosticceria, preparati all'interno del negozio in un'area dedicata alla cucina. L'area freschi si apre con panetteria con prodotti di produzione interna realizzati nel vicino punto di vendita Basko di Stradella e pasticceria con articoli realizzati in loco. A seguire, il reparto ortofrutta in modalità self-service con aree dedicate alle linee 100% Ligure e Piemontese e Qualità Basko. La pescheria chiude il lunedì per assicurare la massima qualità dei prodotti offerti. La macelleria con servizio banco taglio è completata dall’area rosticceria e da un’esposizione delle eccellenze dei prodotti locali, tra cui formaggi e salumi tipici del pavese e piacentino. La cantina dei vini offre una vasta selezione di etichette con un focus attento a quelle del territorio. Uno spazio è riservato in particolare ai surgelati, che continuano a mostrare un trend di crescita costante.

Il capitale umano

Dei 45 addetti in organico, 35 sono state recentemente assunte. "L'80% di questi nuovi collaboratori è composto da giovani sotto i 35 anni -aggiunge D'Alessandro-. Investiamo nel capitale umano e, attraverso il programma Basko For Next Gen, costruiamo quotidianamente un patto con le generazioni future, perché crediamo nel loro potenziale e nell'importanza di sostenere il loro sviluppo per garantire un futuro prospero e costruire una comunità sempre più sostenibile e resiliente.”