Gallery: Cia apre il primo TuDay di Milano

Dopo la Toscana, la nuova insegna di prossimità edlp di Conad, TuDay, arriva a Milano in uno store ex Auchan che sta registrando vendite in crescita da tempo. Le nuove caratterstiche

Cia Conad apre a Milano il primo TuDay, la nuova insegna edlp di prossimità di Conad, che segue le aperture che Conad Nord Ovest ha fatto in Toscana a ottobre e novembre).

Questo store si trova in via Castelbarco, vicino all’università Bocconi.

Il negozio

Parliamo di uno store che si sviluppa su un’area di vendita di 550 mq e che è stato ristrutturato in una settimana (dal 7 al 12 gennaio): in precedenza, infatti, il negozio era a insegna Conad City (ex Auchan City), gestito in maniera diretta da Cia in attesa di un socio che possa rilevarlo. Dopo un periodo di assestamento e il Covid, il negozio sta registrando, nell’ultimo anno e mezzo, un continuo incremento di vendite (non intaccato dalla presenza settimanale di un mercato rionale importante e frequentato e della recente apertura di uno store Erbert, dalla parte opposta della piazza), che ha spinto il management di Cia a ripensare lo store per mantenere i livelli di crescita e anche aumentarli.

Perchè ristrutturare

L’obiettivo della ristrutturazione è stato quello di facilitare il percorso (diventato più spazioso e agile) focalizzandosi sulle categorie più interessanti per il bacino di utenza, che annovera un alto numero di studenti, vista la vicinanza all’università. Per questo l’assortimento è stato ampliato (anche grazie all’utilizzo di banchi più profondi di 50 cm rispetto ai precedenti) in tutte le categorie, valorizzandone alcune.

Categorie valorizzate

Particolare attenzione è stata dedicata ai piatti, sia confezionati sia take away realizzati in store e venduti sia self sia al banco gastronomia servito, ripensato e arricchito di merce.Potenziato il pesce, con referenze preincartate (pesce fresco confezionato in store, nello spazio ad hoc dietro lo scaffale) e con un ampliamento per il sushi.

Cantina vina (riposizionata mettendola al centro del corridoio a seguire la zona freschi), birre e fuori pasto proteico e con proteine, le altre categorie bastione, sulle quale lo store intende giocare la propria unicità, la cui esposizione è evidenziata anche da una comunicazione di reparto di primo livello che permette di identificare più facilmente le merceologie.

Inoltre è stata ricavata una nicchia per le acque con annesso un piccolo spazio di immagazzinaggio.

Rispetto ai tradizionali negozi di prossimità di Cia, qui l’incidenza delle mdd è più bassa, ma si aggira sempre intorno al 40%.

Servizi

Tra le caratteristiche di TuDay, il focus sui servizi, che qui sono declinati con un orario di apertura fino alle 23, con la possibilità di pagare bollettini postali, con la consegna a domicilio e con la presenza di un locker di Amazon all’ingresso (presente già da tempo). Allo studio l’inserimento di altri servizi in funzione delle richieste della clientela.