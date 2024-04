Gallery. Conad Superstore di Capodrise (Ce): ambientazioni e servizi distintivi

Lo store Conad dispone di un'area Piante e fiori stile serra francese, di un nuovo format di ristorazione Esquisito, di ambienti fortemente caratterizzati

1 di 15

Nuovo Conad Superstore a Capodrise (Ce) realizzato dal gruppo Balos Retail (Pac2000A Conad) in via Retella. Lo store presenta alcune novità e ambientazioni caratterizzate da soluzioni che mirano a valorizzare ogni singolo reparto. "Nella progettazione di questo store abbiamo voluto rappresentare le aree come fossero shop in shop, ognuna con una propria specificità di arredo, per rendere più fluido e accogliente il percorso di acquisto" spiega il titolare Davide Lo Savio.

Il punto di vendita

Lo store si sviluppa su un'area di 2.500 mq

In assortimento 25.000 referenze

Impiega 85 addetti

Dispone di otto casse tradizionali e quattro self check out.

Il punto di vendita apre sul nuovo reparto Piante e fiori, arredato in stile serra francese, come raccontato su Fresh Point Magazine, caratterizzato da bouganville e fiori secchi e presidiato da una flower designer, segue l'ortofrutta e, da percorso obbligato, la pescheria. "Inusuale posizionarla di fronte al reparto per frutta e verdura -sottolinea il titolare- ma ci faceva piacere valorizzare questo reparto servito, dotato di corner sushi con produzione giornaliera". L'area freschi è articolata con banchi serviti sul perimetro, vasche take away promozionali poste di fronte, in corrispondenza di ogni reparto, e laboratori a vista, ad eccezione della panetteria, dotata di un laboratorio interno chiuso per motivi di sicurezza. La macelleria è l'unico reparto esclusivamente a libero servizio. L'area comprende anche cucina calda, fredda, panetteria, pasticceria, pizzeria, tutti di propria produzione. L'enoteca, posta tra macelleria e salumeria, è caratterizzata da scaffalature in legno color verde bottiglia con un parato effetto mattoncini per rendere più caldo l'ambiente. Il percorso si sviluppa poi su 12 corsie espositive di cui due particolarmente distintive: quella dedicata al petfood con soffitto verde, scaffali in legno e lampade circolari per dare l'effetto giardino, e quello per detergenza e cura della persona con scaffali retroilluminati bianchi e soffitto specchiato a x con led. Completa l'offerta la parafarmacia posta in uno spazio a sè stante vicino alla barriera casse. Lo store è dotato di monitor posti in tutti i reparti attraverso i quali si comunicano i valori di Conad, le caratteristiche e la qualità dei prodotti in assortimento e in particolar modo delle produzioni interne.

"Il nostro intento era di creare ambienti unici e accoglienti -prosegue l'imprenditore-. Come una sorta di negozi di prossimità che potessero far sentire il cliente a proprio agio. Inoltre, abbiamo puntato sulla convenienza, sulla qualità e sul prodotto a marchio Conad".