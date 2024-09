Gallery. Corso Como 10 di Milano completa il restyling

Nuovi spazi, immagine rinnovata, stessa filosofia di sempre. Corso Como 10 di Milano completa i lavori di rinnovamento. Gli arredi sono distintivi e modulabili, gli ambienti essenziali

Lo scorso febbraio Corso Como 10 aveva inaugurato gli spazi rinnovati della galleria e della project room, come raccontato in questo articolo. A pochi mesi di distanza il progetto di restyling si completa con un rinnovamento totale dello storico punto di vendita nato da un'idea di Carla Sozzani. Corso Como 10 è sempre stato uno spazio polivalente che ha esaltato arte e cultura e così rimane. Quel che cambia è la sua immagine. In più, oggi si guarda con molto interesse a livello internazionale con progetti mirati. Al timone oggi Tiziana Fausti che ha acquisito la struttura dandole una nuova vita.

Lo store

Il negozio, situata al piano terra, si sviluppa su un'area di 570 mq e presenta un layout firmato dall'agenzia 2050+ dell'architetto Ippolito Pestellini Laparelli. Lo spazio si è trasformato in una vera e propria boutique dallo stile severo e minimalista con accorgimenti d'impatto.

Un concept storico per la città di Milano, diventato iconico, rivive con un'immagine più attuale e contemporanea, pur mantenendo la sua originaria filosofia. Uguale l'organizzazione dello spazio, restano anche il pavimento in resina e il ristorante. Per il resto il taglio con il passato è netto e oggi ci si concentra su un arredamento essenziale, con espositori e scaffali rimovibili in acciaio e mobili creati da designer di fama.

Per quanto riguarda, invece, l’area culturale del nuovo 10·Corso·Como è incentrata sull’idea di un’”archeologia selettiva” che, rimuovendo materiali ed elementi accumulati nel tempo, restituisca gli ambienti al loro originario carattere industriale di inizio Novecento. Pareti mobili autoportanti e grandi tavoli pantografo permettono differenti soluzioni e volumi, mentre le tribune possono ospitare talk e incontri, in un’idea di Wunderkammer ibrida e mobile, ma dal disegno e dalla materialità riconoscibili.

La Galleria, invece, ha riportato alla luce la struttura ad anello con doppio ingresso dove trovano spazio mostre d'arte e footgrafia. Infine, la Project Room è uno spazio innovativo e trasversale, in grado di trasformarsi a seconda dei progetti che accoglie.