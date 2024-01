Gallery. Erbert debutta al Bicocca Village di Milano

Primo store all'interno di un centro commerciale per Erbert che ha rimodulato la sua offerta concentrandosi esclusivamente sul ready to eat

Primo punto di vendita per Erbert all'interno di un centro commerciale, prima apertura dopo la rivisitazione totale della propria offerta. Come già annunciato in questo articolo, l'insegna aveva iniziato un percorso di rinnovamento rimodulando i suoi store, alcuni dei quali andati in gestione ad altre insegne, come nel caso di Banco Fresco, di cui vi abbiamo parlato qui, dove il marchio è rimasto con un solo banco per i piatti pronti. E questa è la direzione che seguirà per il presente e per il futuro. Il marchio punta quindi su ciò che più funziona, abbandonando tutto ciò che ha a che fare con il mondo della spesa per gestire esclusivamente il ready to eat e il ready to cook.

Il punto di vendita a Bicocca Village

Il punto di vendita Erbert all’interno del centro commerciale Bicocca Village si sviluppa su un'area di 80 mq circa a cui si aggiunge la superficie dedicata al dehor con 80 posti a sedere per degustare i piatti pronti in offerta. il punto di vendita si trova subito dopo l'ingresso del centro, non inserito nella food court, già piuttosto ricca con oltre 23 operatori vista l'alta concentrazione di aziende e uffici in zona. A loro è dedicato il nuovo servizio di Erbert che consente di ordinare il proprio piatto entro le 11,30 ed averlo recapitato nella sede aziendale indicata entro le 12.30 con consegna effettuata da personale interno su biciclette munite di polibox. "Abbiamo cambiato direzione e stiamo proseguendo il nostro sviluppo su questo binario -spiega il Ceo Enrico Capoferri-. Il reaty to eat è ciò su cui ci stiamo concentrando e che stiamo strutturando anche attraverso servizi come quello dedicato ai lavoratori di questa zona fornendo loro un assortimento in linea con quella che è sempre stata la nostra filosofia sintetizzata in cinque promesse riportate in tutti i nostri store".

Sulle pareti del negozio, infatti, campeggiano cartelli con immagini, scritte e grafica che evidenziano le cinque promesse, da sempre distintive dell'insegna: utilizzo solo di farine di tipo 1 e 2 quindi non raffinate, prodotti con meno dell’1% di sale, meno del 15% di zucchero aggiunto e meno del 5% di grassi saturi. Non ultimo e non meno importante: solo tecniche di cottura salutare.

I prodotti vengono preparati all'interno del laboratorio di produzione milanese, situato vicino via Mecenate, e sviluppato su un'area di 1.200 mq. "Ad oggi produciamo 26mila piatti a settimana che vanno a coprire i bisogni dei nostri negozi sul territorio e del servizio dedicato alle aziende" conclude il manager.