Gallery. Esselunga apre ad Albenga, terzo store in Liguria

Dopo le aperture di Genova e La Spezia, Esselunga torna in Liguria con il suo terzo store nella regione aperto ad Albenga (Sv)

1 di 10

Terzo punto di vendita in Liguria per Esselunga che arriva ad Albenga (Sv) consolidando la sua presenza nella regione dopo le aperture di Genova e La Spezia. Il punto di vendita nasce dalla ristrutturazione di una struttura preesistente. La facciata è caratterizzata dalla presenza di una quinta metallica dove sono state inserite piante rampicanti di falso gelsomino per dare l'idea di una parete verde.

La sostenibilità

L’edificio è in classe energetica A e prevede l’utilizzo di energia rinnovabile per gli impianti di condizionamento. Inoltre, sono adottate tecnologie per il contenimento dei consumi energetici e idrici oltre alla riduzione delle emissioni. Nel rispetto per l'ambiente sono stati salvaguardati 16 alberi preesistenti di un uliveto residuale e l’area è stata piantumata ulteriormente con flora tipicamente mediterranea: cipressi, alberi di melograno e corbezzoli.

Le caratteristiche dello store

Il punto di vendita si sviluppa su un'area di 1.300 mq

Conta in assortimento 8.500 referenze

Nel parcheggio sono disponibili 100 posti auto , due colonnine con quattro postazioni per la ricarica delle auto elettriche

, due colonnine con quattro postazioni per la ricarica delle auto elettriche Sono presenti casse veloci dedicate al self-payment e al self check-out e il Presto Spesa, disponibile anche su app

disponibile anche su app Conta in organico 130 dipendenti.

L'offerta

L'area freschi è il cuore dell'offerta: in ortofrutta sono presenti più di 500 prodotti selezionati e la linea Esselunga Bio; in gastronomia è presente una selezione dei migliori formaggi, salumi e specialità italiane e le proposte della Cucina Esselunga con piatti della tradizione, vegetariani e le ricette dal mondo. Segue la pescheria, con il banco assistito, e una proposta di solo pesce fresco non decongelato a cui si aggiungono oltre 40 varietà di sushi preparate secondo la tradizione giapponese. In macelleria è possibile trovare, oltre alla consueta scelta di carne, l'hamburgeria Esselunga e le linee certificate sul benessere animale. Infine, nel panificio interno vengono sfornate più di 18 varietà di pane fresco, pizze e focacce e in pasticceria Elisenda si fa fede alla tradizionale offerta di alta pasticceria ideata da Esselunga in collaborazione con la famiglia Cerea del ristorante stellato Da Vittorio.

I servizi

Disponibile il servizio prenotazioni per la gastronomia, il pesce, la carne e le specialità dolci e salate. Presente anche l'eCommerce, già attivo in tutta la Riviera di Ponente, che prevede la presenza di un locker. I consumatori potranno ordinare la spesa online e ritirarla già in giornata nella fascia oraria programmata.

I nuovi clienti possono aderire al programma di fidelizzazione Fìdaty facendo direttamente in negozio la card digitale tramite un QR code.