Gallery. Etè Prime: a Salerno il format premium di Moderna 2020 (VéGé)

Primo punto di vendita diretto per la famiglia Mastromartino che inaugura uno store Etè Prime, format premium di Moderna 2020 (VéGé)

Etè Prime è il format di Moderna 2020 (VéGé) che valorizza i prodotti di eccellenza del territorio, puntando su un'offerta premium. Si tratta del primo store gestito direttamente dall'azienda e che segna quindi un'importante sfida imprenditoriale per la famiglia Mastromartino, a capo del gruppo.

Il punto di vendita Eté Prime

Lo store è stato realizzato a Salerno, in via Posidonia, nello spazio precedentemente occupato da un supermercato Eté. Il punto di vendita è stato oggetto di lavori di ristrutturazione che lo hanno uniformato al format Prime e hanno permesso l'inserimento e l'ampliamento di alcuni reparti come la pescheria, ingrandita rispetto al passato, e la caffetteria con affaccio sulla strada. Il supermercato si trova in un'area molto trafficata della città e abbraccia un target piuttosto ampio ed eterogeneo.

Su questo concept store l'azienda dice: "Tra i quattro nostri format di supermercati, Eté Prime si caratterizza per l’assortimento ricco di eccellenze enogastronomiche italiane e estere, la cura dei dettagli della location e degli ambienti, la grande attenzione per i reparti dei freschi (salumeria, macelleria, panetteria, pasticceria, pescheria e gastronomia), senza però rinunciare alla solita convenienza che caratterizza da sempre i supermercati eté. Infatti, oltre alla qualità e all’assortimento ricercato, Eté Prime si caratterizza anche per un posizionamento a scaffale aggressivo per i prodotti in normalità e per la presenta di offerte promozionali all’interno del punto di vendita. Eté Prime è un invito a comprare anche se non si ha bisogno di nulla".

I format Etè

Sono attualmente quattro i format dell'insegna con i quali il gruppo presidia il territorio. Al format Prime, pensato per un’offerta premium a prezzi accessibili, si aggiungono il classico Eté, per gli store di medie dimensioni, Grand’eté per gli store di grandi dimensioni e, l'ultimo nato, Eté Smarty per i negozi di piccole dimensioni e di vicinato, raccontato in questo articolo.