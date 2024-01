Gallery. Feltrinelli si rinnova a Venezia e Mestre

Nuova immagine per la libreria Feltrinelli alle Porte di Mestre e ambientazione distintiva per lo store aperto a Venezia che richiama l'architettura del luogo

1 di 5

In Veneto, Feltrinelli vanta una presenza storica: la prima libreria a Mestre fu aperta nel 1996 poi rafforzata da una successiva apertura nel 2007, oggi soggetta a lavori di ammodernamento.

A queste si affiancano poi la Feltrinelli di Padova, presente dal 1975, quella di Treviso inaugurata nel 2010 e quella di Verona nel 2011.

La nuova libreria di Venezia

La rete già attiva continua ad arricchirsi. L'architettura del punto di vendita recentemente aperto a Venezia San Polo è rappresentativa dell'architettura veneziana, con grandi architravi a vista, muri dal cui stucco fuoriesce il mattone “vivo”, pavimentazione in marmo con motivi ellittici realizzata da un’artista locale: elementi che esaltano l’esperienza del lettore all’interno della libreria.

Anche l'offerta si indirizza in modo importante su testi (circa 500) per approfondire storia e

tradizioni locali, dando spazio e voce alle risorse intellettuali del territorio che hanno scritto e narrato di Venezia. In quest'ottica, è stato inserito anche un reparto per conoscere, scoprire e apprezzare gli editori locali di qualità: da Wetlands con pubblicazioni dedicate ai temi della sostenibilità sociale e ambientale a Maredicarta, eccellenza per le pubblicazioni di nautica e narrativa di mare; da Lineadacqua a Tostapane che ha pubblicato un originale volume dal titolo A Venezia si cammina in fila indiana con istruzioni e consigli per vivere a pieno la città, a misura di veneziano.

Questa offerta va a completare l'assortimento di 10.000 titoli nei vari generi letterari e di 750 proposte internazionali. Lo store si sviluppa su una superficie di 96 mq e ha in organico quattro librai.

Lo store a Porte di Mestre

1 di 4

All'interno del rinnovato centro commerciale Porte di Mestre, raccontato su Mark Up, Feltrinelli si inserisce con un punto di vendita, completamente rivisitato, senza la dicitura Village che identificava i negozi all'interno di centri commerciali. L'insegna acquisisce un nuovo brand book che identificherà tutte le insegne delle Librerie: ossia semplicemente Feltrinelli. Non si tratta, quindi, di un nuovo formato. La libreria, però, è stata aggiornata dal punto di vista del design, con arredi di recupero e vintage e si ispira al modello già lanciato a Portello, già raccontato in questo articolo. Lo store, a gestione diretta, ha una superficie di 340 mq, quindi molto ampia, con una proposta di 18.000 titoli e una squadra di librai costituita da sei persone.