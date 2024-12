Gallery. Foot Locker: a Utrecht il format di ultima generazione

Secondo concept store europeo per Foot Locker che sbarca in Olanda, dopo la prima apertura in Francia, del format più moderno e con servizi personalizzati

Dopo il negozio al Westfield 4 Temps di Parigi, Foot Locker replica il suo concept store più moderno a Hoog Catharijne, Utrecht, un format che mette al centro un percorso personalizzato per il cliente, fondendo elementi di design moderno con servizi su misura.

“L’apertura del nostro store a Utrecht rappresenta una pietra miliare significativa nella missione di offrire un’esperienza retail dinamica e premium -afferma Tomas Petersson, senior vice president e general manager Emea-. Siamo entusiasti di riunire la comunità delle sneaker in questo spazio unico, dove innovazione, design e inclusività sono al centro.”

Il punto di vendita

Il primo concept store di Foot Locker è stato inaugurato nell'aprile 2024 nel Willowbrook Mall nel New Jersey, Usa. L'idea alla base di questo format è di creare un ambiente in cui cultura, innovazione e praticità si uniscono, offrendo ai clienti un alto livello di coinvolgimento. Il design è d'impatto. Ad ingresso è stata allestita un’area curata per le ultime tendenze e per i modelli di sneaker più ricercati. Lungo il percorso sono stati istallati display interattivi e allestimenti che danno vita alle storie dei partner del brand. Inoltre, è presente una sezione dedicata ai servizi personalizzati, come la personalizzazione dei lacci, ordini omnichannel senza interruzioni e vantaggi esclusivi. Si fa largo uso della tecnologia tramite strumenti digitali innovativi che ottimizzano la gestione dell’inventario, semplificano il processo di acquisto e garantiscono un checkout fluido, valorizzando il lavoro degli Stripers.

Il programma di espansione

Questa apertura rientra in un più ampio progetto di sviluppo chiamato Lace Up Plan all'interno del quale è prevista una suddivisione secondo alcuni asset, uno dei quali è il Power up the Portfolio il cui obiettivo è di ottimizzare e migliorare il portfolio degli immobili con l'apertura di nuovi formati e il rinnovo dei punti di vendita esistenti. Entro il 2025, due terzi dei negozi Foot Locker e Kids Foot Locker soddisferanno gli standard globali del brand.