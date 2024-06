Gallery. Il nuovo format Foot Locker debutta in Europa

Il concept store che rinnova l'immagine di Foot Locker è stato lanciato negli Usa e ora approda in Europa con un primo store a Parigi dove si potenzia l'esperienza omnichannel

Immagine rinnovata per Foot Locker che ha lanciato il suo nuovo retail concept negli Usa, come raccontato in questo articolo, con un primo store a Willowbrook Mall, New Jersey, e lo sta replicando anche in Europa. Il brand ha scelto Parigi dove ha inaugurato un punto di vendita nel Westfield Les 4 Temps. "Il nuovo concept store di Foot Locker a La Défense rappresenta un cambiamento rivoluzionario nell’interazione tra punto di vendita e clienti. Questa nuova esperienza omnicanale consente agli appassionati di sneaker di scoprire i nostri brand partner attraverso uno storytelling ottimizzato e una migliore connettività digitale -ha dichiarato Frank Bracken, vicepresidente esecutivo e Cco di Foot Locker Inc.-. Parigi in qualità di mercato prioritario è la sede perfetta per il nostro primo store europeo di questo tipo".

Il punto di vendita

Per questo negozio è stato adottato un ambiente immersivo con l'obiettivo di garantire una migliore customer experience. Il negozio ha una vetrina imponente, un’ampia selezione di prodotti, grande focus sulla sostenibilità e risorse tecnologiche avanzate. All'entrata dello store sono state allestite apposite zone che mettono in evidenza le novità in fatto di sneaker e prodotti di tendenza. Al centro del negozio un'area dedicata con sedute e spazi di condivisione favorisce l’interazione tra i clienti, promuovendo l’inclusività della cultura delle sneaker.

Inoltre, è stata predisposta uno Sneaker Hub con servizi personalizzati, come la possibilità di customizzare le stringhe, fare ordini omnicanale e vivere esperienze uniche nell’ambito del programma fedeltà FLX. La strategia omnicanale mette a disposizione appositi strumenti digitali per consentire ai clienti di verificare la disponibilità a magazzino e di usufruire di diverse opzioni di acquisto, accelerando le procedure di pagamento in negozio.

I progetti di sviluppo

Questa apertura si inserisce nell'ambito di una strategia di espansione, già avviata nel marzo del 2023, e definita come piano Lace Up, avviato nel marzo 2023, con il quale intende favorire la crescita, rimodellando la sua strategia nell’ambito immobiliare con l’apertura di nuovi format. Per questo motivo, il concept store sarà replicato anche in altra aree geografiche dove il brand opera.

“Il nuovo concept store consolida la posizione di Foot Locker di guida della cultura delle sneaker e nei prossimi mesi il brand prevede di realizzare questa idea anche in altri mercati internazionali”, conferma Tomas Petersson, vicepresidente senior e general manager Emea.