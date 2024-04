Leroy Merlin con Tetra Pak: ecco la piastrella dal cartone riciclato

Leroy Merlin e Tetra Pak danno nuova vita ai cartoni per bevande, trasformandoli in una piastrella per terrazzi e giardini

Tetra Pak e Leroy Merlin lanciano un nuovo tipo di pavimentazione per l’outdoor. Si tratta di una piastrella che nasce dal recupero dei cartoni in Tetra Pak, realizzata da Artemisia per Leroy Merlin Italia, prodotta in TwoEco, un materiale riciclato a partire da PolyAl, la componente in plastica e alluminio ricavata dal riciclo dei cartoni per bevande, con una quota di segatura di legno. Il suo uso ideale è in giardini e terrazzi. Il progetto parte dai cartoni, che, se raccolti correttamente e riciclati, possono essere riutilizzati. Le confezioni Tetra Pak, nella loro composizione tradizionale, sono costituite per il 70% da cartone e per il restante 30% da polietilene e alluminio.

Leroy Merlin e Tetra Pak gettano le basi per un progetto di economia circolare

“Sensibilizziamo i nostri clienti ricercando -spiega Gianluca Carpanesi, leader market team di Leroy Merlin-, mettendo a punto e offrendo soluzioni che rendano le loro case migliori, più efficienti e più sostenibili”. Una sinergia “che sottolinea anche l'importanza di mettere a sistema le conoscenze e competenze dei diversi operatori per supportare la creazione di un sistema economico sostenibile”, commenta Lorenzo Nannariello, sustainability manager South Europe di Tetra Pak.