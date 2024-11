Gallery. Il debutto di Iper Tosano (VéGé) nel milanese

Primo punto di vendita nel milanese per IperTosano (VéGé) che apre un ipermercato a Nerviano (Mi). Il gruppo conferma gli asset distintivi: convenienza, complementarietà e localismi

1 di 12

Debutto milanese, a Nerviano (Mi), lungo la strada statale Sempione, per Iper Tosano. firma di Gruppo Tosano (VéGé) che , opera con circa 20 ipermercati dislocati tra le province di Verona, Vicenza, Brescia, Venezia, Mantova, Treviso, Ferrara, Padova e Udine.

In particolare, questo store nasce negli spazi di un centro commerciale i prima generazione (in via Alcide De Gasperi, sulla strada statale Sempione che collega Milano a Varese, ad alta percorrenza di traffico), nato con una Città Mercato come locomotiva alimentare per poi ospitare prima Auchan e dopo Bennet.

Lo store rispecchia la tradizionale formula every day low price di Iper Tosano con una convenienza enfatizzata anche dalla comunicazione interna tra offerte strepitose, da urlo, prezzi bomba, concetti reiterati dalla radio che fornisce anche alcune informazioni relativi a riconoscimenti ricevuti dal brand per alcuni suoi reparti, ad esempio enoteca, birra, sciroppi, acque ...

Il punto di vendita

Si sviluppa su un'area di 7mila mq

Al personale già impiegato nella vecchia gestione sono stati aggiunti 50 addetti

L'assortimento comprende 45mila referenze

Aperto da lunedì a domenica dalle 8 alle 21.30.

L'ingresso è sviluppato sulla zona dedicata alle offerte "strepitose", segue l'ortofrutta (presidiata con tre addetti che pesano i prodotti) e sul perimetro i banchi di macelleria, pescheria, cucina, gastronomia, pasticceria e panetteria. Il percorso, su pianta rettangolare, si sviluppa su 31 corsie espositive e si conclude con 34 casse in barriera.

Proprio la presenza di zone a forte promozionalità all'ingresso e lungo il corridoio centrale e di fronte ai banchi serviti dei freschi richiama il format del classico ipermercato, ma con un'offerta incentrata sul food, con l'aggiunta di una selezione di non alimentare per la cura della persona, della casa e degli animali. La profondità assortimentale è uno degli asset dell'insegna, insieme alla convenienza e alla complementarità, giocata in tutti i reparti: dalla frutta secca in aggiunta alle insalate, alle spezie da abbinare alla carne alla griglia e macinata, a sottoli e sottoceti. Di fatto, le diverse categorie merceologiche vengono valorizzate con esposizioni mirate e complementari tra di loro come nel caso, appunto, della carne e delle spezie, presenti con un'importante profondità assortimentale in macelleria. Distintiva l'enoteca con uno spazio dedicato spumanti, oltre che vini bianchi e rossi denominati Selezione Tosano, di fronte alla quale sono collocati vini di provenienza veneta (data l'origine del gruppo), con uno spazio specifico per il Lugana. Visto l'approssimarsi del Natale, ampia l'offerta stagionale dedicata agli spumanti, con esposizioni in testata di gondola. Sempre nella logica di presidiare al meglio le prossime festività natalizia, è stato realizzato anche un temporary "Il gusto del Natale", fuori dal perimetro del negozio, ma vicino all'ingresso al centro commerciale

Interessante anche la corsia dedicata alle birre, un'altra categorie nella quale l'insegna giova la sua distintività, suddivise per tipologia di provenienza.

1 di 5

L'offerta all'interno di Iper Tosano a Nerviano (Mi)

L’offerta di Iper Tosano vanta un’ampia e significativa profondità di gamma che vede, oltre ai marchi leader di mercato, eccellenze dell’industria alimentare locale e delle piccole aziende artigianali. Dispone di numerosi grandi formati pensati per il mondo del catering (al quale sono dedicate aree proprie, nel caso dell'ortofrutta e dei surgelati, ad esempio) e con confezioni extra large XL anche a scaffale, come nel caso della maionese nel secchiello in plastica. Grandi anche i formati della carne con tagli acquistabili dai ristoratori, esposti in un'apposta teca refrigerata.

In linea con una tendenza ormai crescente, l'insegna ha rafforzato l'offerta di piatti pronti che il cliente può anche chiedere di farsi riscaldare nell'apposita cucina. In un'ottica antispreco, inoltre, sono stati inseriti murali refrigerati per i prodotti di prossima scadenza, acquistabili con il 50% di sconto alla cassa. Il negozio offre anche un servizio online, con possibilità di ritiro presso il punto di vendita o di delivery.

Tra etichette elettroniche e cartelloni scritti a mano

In tutto lo store sono presenti le etichette elettroniche ma anche i lettori ottici per consentire ai clienti di controllare i prezzi dei prodotti. Particolare la comunicazione al cliente che utilizza la tecnologia avanzata delle etichette elettroniche (Esl), presenti in vari formati, da quelli più piccoli sugli scaffali a quelle grandi nel reparto ortofrutta, e i cartelloni scritti a mano con caratteri cubitali a sottolineare le offerte presenti nello store. Le etichette elettroniche sono di Pricer, utilizzano la connessione ottica per la comunicazione delle informazioni e per dare una misura del loro utilizzo, il giorno prima dell'apertura ci sono state oltre 1 milione di attività per aggiornare le singole etichette, che comunicano oltre che il prezzo del prodotto anche eventuali scontistiche o nuovi arrivi delle referenze non più a scaffale.