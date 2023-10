I retailer scelti tra le 100 Top Italian Companies

Lo studio del Corriere della Sera premia le 100 migliori imprese italiane. Tra queste sono presenti anche alcuni retailer, sia food che non food

Il Centro Studi ItalyPost per l’Economia del Corriere della Sera conduce periodicamente uno studio per stabilire le 100 migliori imprese italiane con fatturato compreso fra i 500 milioni e i 5 miliardi di euro, basandosi su indicatori di crescita del fatturato, di redditività, di solidità finanziaria e di attenzione per la filiera. In questa lista rientrano alcuni gruppi distributivi: Md, Unieuro, Eurospin, Unicomm (insegna Emisfero), Maxidi srl (Selex operativo con l'insegna DPiù), Iges srl (Pam-In's Mercato), Supermercati Tosano Cerea, Gruppo Arena (VéGé, attivo con le insegne Decò e Super Conveniente), Tigros, Magazzini Gabrielli (Tigre, Oasi), Bibis Group (Risparmio Casa) e Poltroneesofà.

Il riconoscimento del Gruppo Arena

Per il secondo anno consecutivo, il Gruppo Arena, tra le due uniche aziende siciliane presenti in classifica, è stato selezionato tra le Top Italian Companies. Il gruppo si colloca al primo posto nella gdo per tasso annuo di crescita composto (CAGR) nel periodo compreso tra il 2015 e il 2021.

Alle qualità già elencate si aggiunge anche un riconoscimento per la sostenibilità finanziaria della crescita, evidenziato da un indicatore che mette in rapporto la Posizione Finanziaria Netta (PFN) dell’azienda con il Margine Operativo Lordo (MOL), tra i migliori del settore.

"Nel 2022 abbiamo raggiunto i cento anni di attività raccontando la nostra lunga storia che inizia nel 1922 -ha sottolineato Giovanni Arena, Ad del gruppo, in occasione dell'evento nella sede del quotidiano milanese-. Abbiamo pianificato uno sviluppo sostenibile sia dal punto di vista economico-finanziario sia dal punto di vista organizzativo. Abbiamo spostato la nostra sede logistica a Catania con una piattaforma di circa 100mila mq e tutto questo ci ha permesso di essere più green. Inoltre, abbiamo diversificato la nostra presenza con più insegne tra cui, oltre a Decò, anche la formula SuperConveniente e abbiamo spinto sul canale franchising che ha accelerato la nostra presenza".