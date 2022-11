Gallery. Il nuovo look del cash and carry Altasfera di Molfetta

Lo store Altasfera di Molfetta (Ba) è stato rinnovato dal gruppo Maiora (Despar Centro-Sud) e dotato di nuove aree per l'horeca

In linea con il processo di restyling dei cash and carry, il punto di vendita Altasfera di Molfetta (Ba) è stato ristrutturato e reso più moderno dal gruppo Maiora (Despar Centro-Sud). L'obiettivo di questo rinnovamento è di potenziare l’esperienza del cliente, evidenziando aree dedicate all’enoteca e ai reparti freschi.

La novità è rappresentata dall’esaltazione delle Attrezzature Professionali, alle quali è stato dedicato un intero reparto che propone tutto l’occorrente necessario per gli specialisti

dell’horeca. L'assortimento comprende oltre 11.000 referenze in assortimento sia food che non food e si è consolidato negli anni applicando una visione finalizzata al concetto di prossimità, all’offerta di servizi e massima qualità.

"Si tratta di un compleanno speciale per questo storico punto di vendita –spiega Pippo Cannillo, presidente e amministratore delegato di Maiora- perché in questi 15 anni abbiamo sempre trasmesso la nostra attenzione per le esigenze della clientela e profuso il massimo impegno per ricercare prodotti in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza".