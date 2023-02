Gallery. Il nuovo look dello store Coop di Catania

Un percorso di spesa più fruibile, nuovi spazi espositivi e soluzioni sostenibili nel rispetto per l'ambiente. Gruppo Radenza (Coop Alleanza 3.0) rinnova il punto di vendita Coop di Catania e potenzia l'offerta

La società New Fdm spa (Gruppo Radenza- master franchising di Coop Alleanza 3.0) ha attivato un importante piano di restyling della sua rete vendita Coop in Sicilia. L'azienda ha rinnovato il punto di vendita di via Filzi a Catania potenziando la comunicazione instore per facilitare il percorso di acquisto e ha dato maggiore centralità ai reparti freschi che rappresentano il cuore dell'offerta.

Le caratteristiche dello store

Il punto di vendita si sviluppa su una superficie di 1.000 mq

Dispone di sei casse in barriera e impiega 30 collaboratori

in barriera e impiega 30 collaboratori Lo store è aperto: lun-sab 8-20.30; domenica 8.30-13.30.

Le novità

Resta ad ingresso del punto di vendita l'ortofrutta arricchita dello spazio dedicato a fiori e piante posto ben in evidenza. Rinnovata la gastronomia servita e la macelleria take away. Sia in ortofrutta, sia nei latticini che nel reparto carni sono state inserite le ante a chiusura degli scaffali refrigerati nell'ottica del rispetto per l'ambiente e del risparmio energetico. Più ampia la presenza delle vasche e delle isole per i salumi presenti, tra servito e libero servizio, con circa 180 referenze. In questo ambito, il gruppo sta ultimando un progetto di potenziamento del reparto che mira a valorizzare le eccellenze locali e prevede di introdurre anche prodotti di qualità, distintivi di altre regioni d'Italia.

Sono stati introdotti schermi sul perimetro per veicolare le offerte disponibili, i prodotti di stagione. I display, inoltre, riportano in tempo reale lo scorrere dei numeri per gli eliminacode nei reparti. Questo sistema consente al consumatore di fare la spesa senza dover sostare necessariamente al banco. Le corsie appaiono più ampie e il percorso di acquisto è più lineare e fruibile.