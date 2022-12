Gallery. Il nuovo look dello store IperPan di Iglesias

Lo storico punto di vendita IperPan del Gruppo Superemme (associato Selex) è stato rinnovato e adeguato al format moderno dell'insegna

Il punto di vendita IperPan di Iglesias è uno store storico del Gruppo Superemme (Selex), inaugurato nel 2003 e situato in via Villa di Chiesa, un'area strategica dove opera anche un discount del gruppo a insegna Hardis. L'azienda rinnova questo negozio proponendo un format moderno con ambientazioni distintive.

Le caratteristiche dello store

Il negozio si sviluppa su una superficie di 1.674 mq

Dotato di sei tradizionali e quattro casse self pay

In organico 27 addetti.

L’offerta

L'area freschi comprende tutti i reparti: macelleria, ortofrutta, latticini,

gastronomia, salumeria, panetteria, pasticceria, pescheria, con una vasta scelta di specialità locali. Ogni reparto food proporrà il meglio in termini di freschezza

e gusto: il Pane a lievitazione naturale, biologico; un banco di carni con ampia scelta di tagli locali e non; la frutta e la verdura a km zero; la presenza dello spremiagrumi per aranciate fresche, i prodotti di quarta e quinta gamma; gli alimenti vegani e free from.

In assortimento anche i fiori e i vini.

Servizi

In questo store è stato introdotto il servizio di spesa online CosìComodo disponibile a questo sito internet con ritiro nell’area esterna dedicata.