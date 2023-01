Il Gruppo Poli entra in ReStore Media e promuove l’eCommerce

Nuovo ingresso in ReStore Media: entra il Gruppo Poli con una piattaforma eCommerce che comprende oltre 10.000 referenze in assortimento

Nuovo ingresso nel network di ReStore Media. Il Gruppo Poli stringe una partnership per sviluppare il canale eCommerce, disponibile con la piattaforma di click & collect e con un assortimento di oltre 10.000 referenze. Il servizio sarà disponibile in 12 punti di vendita dell'insegna dislocati nelle province di Bolzano e Trento. La consegna è disponibile instore o nelle sedi delle aziende convenzionate.

Questo nuovo ingresso conferma il trend crescente del canale online come confermano i dati forniti da ReStore Media.

I dati di crescita

Lo scorso anno si è registrato un incremento del 36% dei retailer aderenti al network di ReStore Media, mentre il numero di attività di pubblicità on line sono state del + 35%, ed i clienti attivati dall’industria di marca sono aumentati del 40%. Cresciute del 650% le “campagne di cashback”, ossia gli sconti sull’acquisto di alcuni prodotti. Invece, le campagne di sampling, per il lancio di nuovi prodotti tramite campioni omaggio, hanno registrato un incremento del +29%.

“Il 2022 si è chiuso in crescita, superando brillantemente la guerra dei listini tra insegne e multinazionali e consolidando i rapporti con il mondo della grande distribuzione organizzata e con l’industria di marca. Stiamo mettendo a disposizione il nostro know how per ottimizzare le campagne adv dei nostri clienti, permettendogli di pianificare all’interno di un network sempre più ampio di eCommerce e di scegliere tra un’importante offerta di formati sempre più focalizzati alla spinta sulle vendite e, quindi, ad un ritorno positivo sull’investimento. Senza mai dimenticare l’importanza di rimanere costantemente in contatto con il proprio consumatore all’interno di tutti i canali” spiega Stefania Tonon, responsabile di ReStore Media.