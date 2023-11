Gallery. Leroy Merlin: a Milano debutta il format dedicato al bagno

Nuovo concept store per Leroy Merlin che continua a diversificare la sua presenza dedicando spazi a settori specifici. A Milano lo store per il bagno

Dopo l'apertura a Roma, nella zona della Magliana, Leroy Merlin prosegue il suo percorso nei centri urbani con format dedicati a specifici segmenti. Il punto di vendita romano, infatti, come raccontato in questo articolo, era dedicato a porte e finestre, quello realizzato a Milano, situato in viale Piave, dedica invece spazio al bagno. Si tratta, quindi, di un'evoluzione della propria offerta e del concetto di showroom dell'insegna.

“Il nuovo negozio di Milano si inserisce nella strategia di apertura di nuovi formati di prossimità, inaugurata pochi mesi fa a Roma e che proseguirà anche con aperture in altre città nel 2023 e nei prossimi anni e questa strategia non poteva non includere Milano -spiega Alessandro Lupo, director of brand marketing strategy and content di Leroy Merlin Italia-. Il buon andamento di questi primi mesi di attività dello showroom romano ha rinforzato la nostra convinzione che gli abitanti italiani ci vogliono anche a pochi passi da casa con un altro tipo di spazio e servizio ma sempre potendo contare sulla forza del nostro brand. Ed è proprio con questo obiettivo che nasce lo showroom di viale Piave: avvicinare ulteriormente Leroy Merlin ai propri clienti, elevare l’immagine della marca e rispondere alle esigenze di un potenziale sempre più ampio di cittadini milanesi, grazie a due novità assolute per il territorio: la prossimità e la specializzazione del servizio, in questo caso con focus sul bagno".

Le caratteristiche del format

Gli spazi di vendita sono più ridotti, l'assortimento mirato e il target di consumatori è quello del centro urbano. Negli showroom di prossimità la clientela è seguita nella progettazione degli ambienti domestici, dall’ideazione alla realizzazione finale del progetto, grazie alla presenza di aree dedicate con esperti e architetti, e troverà in questi negozi di prossimità ambienti di maggiore impatto, prodotti in esclusiva e in anteprima, per soddisfare al meglio le necessità del cliente più esigente.

“Siamo pronti a offrire un’esperienza di acquisto unica e innovativa, secondo una modalità completamente nuova -dichiara Michele Chiesa, area leader di Milano di Leroy Merlin Italia-. Il nostro obiettivo è quello di avvicinarci sempre di più al cliente, sia fisicamente che in termini di qualità e completezza del servizio, accompagnandolo durante l’intero progetto: dalla fase iniziale di progettazione, grazie ai nostri venditori e architetti, fino alla realizzazione e installazione tramite le nostre squadre di artigiani e di posa”.

Lo showroom bagno Leroy Merlin di Milano

Il punto di vendita milanese si sviluppa su una superficie di 180 mq con nove vetrine e un'offerta incentrata sul mondo bagno. In questo store è presente anche il corner dedicato ad Arky, il servizio di ristrutturazione che mette a disposizione dei clienti un architetto dedicato per seguire tutte le fasi del progetto, dall'idea alla realizzazione finale. Lo store è collegato al negozio di Rozzano, così come quelli che apriranno nei quartieri di altre città saranno agganciati a quelli localizzati ai confini del perimetro urbano. Questa scelta è finalizzata al miglioramento dell’efficienza.